Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Perrin proche de boucler un transfert à 7M€

Publié le 29 juillet 2022 à 12h45 par Arthur Montagne

Déjà actifs cet été, les Verts pourraient prochainement poursuivre leur dégraissage. En effet, Denis Bouanga ne devrait pas rester à l'ASSE en Ligue 2 et serait convoité sur le mercato. Dans cette optique, un transfert à MLS prendrait forme puisque le Los Angeles FC pourrait dégainer une offre de 7M€ pour le Gabonais.

Avec la relégation en Ligue 2, c'est un véritable chantier qui s'est ouvert sur le mercato de l'ASSE. De nombreux joueurs sont partis libres ou à l'issue de leur prêt, mais des transferts ont également aboutis à l'image de celui de Lucas Gourna-Douath qui s'est engagé avec le RB Salzbourg pour environ 13M€. Mais ça devrait encore bouger chez les Verts d'ici la fin du mercato.

Mercato - ASSE : Une offensive se confirme pour Bouanga https://t.co/YeDFNr6qj9 pic.twitter.com/0z9y4BV4Lh — le10sport (@le10sport) July 28, 2022

Batlles annonce du mouvement sur le mercato

C'est en tout cas ce qu'expliquait Laurent Batlles ces derniers jours. « Ce qui me dérange, c’est la fin du match face à Angers mais sur l’ensemble de la préparation, je suis satisfait du travail. Le groupe a bien répondu et j’ai vu des choses intéressantes sur le terrain. On commence avec trois points en moins. Il faudra déjà performer pour revenir. Le mercato est encore long. Il y aura encore des départs et des arrivées. Le 1er septembre, le groupe sera formé et il faudra avoir l’équipe la plus compétitive possible », assurait-il au Dauphiné Libéré .

Bouanga vers la MLS ?