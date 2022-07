Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Laurent Batlles fait une grande annonce pour le mercato

Publié le 28 juillet 2022 à 14h30 par Arthur Montagne

Après sa relégation en Ligue 2, l'ASSE s'est rapidement mis en quête de renforts sur le mercato afin de tenter de remonter le plus rapidement possible dans l'élite. Néanmoins, c'est encore insuffisant aux yeux de Laurent Batlles qui annonce qu'il y aura encore du mouvements sur le mercato des Verts dans les prochaines semaines. Mais le temps presse puisque la Ligue 2 reprend déjà ce week-end.

Depuis l'ouverture du mercato, l'ASSE ne chôme pas et a déjà enregistré l'arrivée de cinq nouveaux joueurs à savoir Dylan Chambost, Anthony Briançon, Jimmy Giraudon, Victor Lobry et Mathieu Cafaro. Il faut dire que les Verts ont vu filer une bonne partie de leur effectif le 1er juillet. Entre les fins de contrat et de prêts, pas moins de 14 joueurs sont partis, sans oublier Lucas Gourna-Douath qui s'est engagé avec le RB Salzbourg contre un transfert avoisinant les 13M€. Par conséquent, Laurent Batlles attend encore de nouveaux renforts d'ici le 31 août alors que la saison de Ligue 2 reprend ce week-end avec un premier déplacement à Dijon pour l'ASSE, samedi.

«On essaie de construire l’équipe comme on veut»

Dans les colonnes du Dauphiné Libéré , Laurent Batlles a ainsi évoqué ses attentes cette saison : « On sera attendus à tous les matches. On essaie de construire l’équipe comme on veut pour essayer d’être le plus haut possible avec un projet de jeu. L’ambition est de faire une belle saison et de se donner la possibilité de jouer les premières places. L’idée est que dans les deux ans, on puisse atteindre certaines choses mais pour un club rétrogradé, remonter prend en moyenne trois ans, trois ans et demi. »

«Il y aura encore des départs et des arrivées»

Et afin d'y parvenir, l'entraîneur de l'ASSE annonce du mouvement d'ici la fin du mercato. « Ce qui me dérange, c’est la fin du match face à Angers mais sur l’ensemble de la préparation, je suis satisfait du travail. Le groupe a bien répondu et j’ai vu des choses intéressantes sur le terrain. On commence avec trois points en moins. Il faudra déjà performer pour revenir. Le mercato est encore long. Il y aura encore des départs et des arrivées. Le 1er septembre, le groupe sera formé et il faudra avoir l’équipe la plus compétitive possible », ajoute Batlles.

L'ASSE veut des attaquants