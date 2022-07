Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Deux opérations se préparent sur le mercato

Publié le 28 juillet 2022 à 12h10 par Arthur Montagne

Bien que très active sur le mercato, l'ASSE s'attend à voir débarquer encore des joueurs dans son secteur offensif. A quelques jours de la reprise de la saison de Ligue 2, Laurent Batlles espère le transfert rapide d'au moins un attaquant. Et visiblement ça va bouger chez les Verts.

Reléguée en Ligue 2, l'ASSE ne chôme pas sur le marché des transferts en vue de compenser de nombreux départs. Dans cette optique, Dylan Chambost, Anthony Briançon, Jimmy Giraudon, Victor Lobry et Mathieu Cafaro ont rejoint les Verts, mais Laurent Batlles souhaite désormais voir débarquer des renforts dans le secteur offensif puisque seul Jean-Philippe Krasso, qui aurait des envies d'ailleurs, peut occuper la pointe de l'attaque stéphanoise.

L'ASSE prépare un coup

Ces derniers jours, Le Progrès révélait ainsi que l'ASSE travaillait sur le recrutement de deux nouveaux joueurs offensifs. Une tendance confirmée par Mohamed Toubache-Ter, qui assure que les discussions avancent positivement dans ce dossier. Les deux noms qui reviennent depuis quelques jours sont ceux d'Adrian Grbic et Yoann Touzghar.

Perrin veut un attaquant