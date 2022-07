Foot - Mercato

Wijnaldum, Luan Peres, Dieng…Toutes les infos mercato du 28 juillet

Publié le 28 juillet 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Accord pour le départ de Wijnaldum à l'AS Rome ?

Georginio Wijnaldum se rapproche de la sortie. Plusieurs médias italiens dont le Corriere della Sera et la Repubblica annoncent que le PSG et l'AS Rome ont trouvé un accord sur les bases d'un prêt avec option d'achat de 10M€, qui deviendrait obligatoire sur le club romain se qualifie pour la Ligue des Champions en fin de saison. Il ne resterait plus que la question de la prise en charge du salaire à régler, et Wijnaldum serait prêt à consentir à un effort à ce niveau pour faciliter son départ à Rome.



Luan Peres va quitter l'OM pour 5M€

Foot Mercato et La Provence annoncent que l’OM a trouvé un accord de principe avec Fenerbahçe pour le transfert de Luan Peres. Une opération que l’on estime à plus de 5M€ dans la cité phocéenne, tandis que des sources turques avancent plutôt la somme de 3M€.



Le PSG et l'Inter confiants pour le transfert de Skriniar

Foot Mercato confirme le rendez-vous entre Nasser Al-Khelaïfi et un représentant de l'Inter Milan mercredi à Londres pour discuter du transfert de Milan Skriniar. Et si l'accord n'a pas encore été trouvé, les deux parties se montreraient confiantes en coulisses sur l'issue des négociations et la faisabilité du transfert du défenseur slovaque de 27 ans, qui fait partie des pistes privilégiées du PSG depuis le début du mercato.



OM : Bamba Dieng toujours poussé vers la sortie

Le divorce se précise entre Bamba Dieng et l'OM. La Provence confirme ce jeudi la ferme intention du club phocéen de vendre au plus vite l'attaquant sénégalais, et Igor Tudor a annoncé la couleur à ce sujet mercredi en conférence de presse après le match amical contre le Betis Séville (1-1) : « En ce moment, malheureusement, et je suis désolé pour cela, nous avons cinq joueurs pour la façon dont on joue, puisque Dimitri est aussi un deuxième attaquant. C'est difficile de lui donner des minutes. Parfois cela arrive dans le football », a indiqué l'entraîneur de l'OM.



PSG : Everton débarque pour Idrissa Gueye

Poussé vers la sortie par le PSG, Idrissa Gueye pourrait finalement retourner à l'envoyeur. Selon Fabrizio Romano, Everton serait entré en contact avec l'entourage du milieu de terrain sénégalais qui était justement arrivé dans la capitale en provenance du club anglais à l'été 2019.



