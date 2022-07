Foot - Mercato - OM

OM : Tudor l'annonce, il veut boucler ce transfert

Publié le 28 juillet 2022 à 09h00 par Arthur Montagne

Bien décidé à alléger son effectif et surtout renflouer ses caisses, l'OM espère vendre très rapidement, ce qui n'a toujours pas été le cas jusque-là. Par conséquent, plusieurs joueurs sont poussés au départ, à l'image de Bamba Dieng qui possède une belle valeur marchande. Et le club phocéen fait clairement comprendre à son attaquant qu'il ne sera pas conservé en cas de belle offre.

Comme à son habitude, Pablo Longoria est très actif sur le marché des transferts pour renforcer l'effectif de l'OM. En revanche, dans le sens des départs, c'est beaucoup plus calme. En effet, entre les options d'achat de Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Cengiz Under et Arkadiusz Milik, ainsi que les transferts de Jonathan Clauss, Luis Suarez et Isaak Touré, l'OM a déjà dépensé 62M€ pour se renforcer. Dans le sens inverse, seulement 1,5M€ sont rentrés dans les caisses grâce au transfert définitif de Lucas Perrin à Strasbourg. Steve Mandanda et Boubacar Kamara sont partis libres tandis que Luis Henrique et Nemanja Radonjic ont été prêtés. Ce qui est bien insuffisant pour Frank McCourt.

Dieng poussé au départ par l'OM

Par conséquent, Pablo Longoria s'active en coulisses pour trouver des solutions, et n'exclut aucun départ, même pour des joueurs qui semblent importants à Marseille. C'est le cas de Bamba Dieng. Auteur d'une première saison très intéressante à l'OM, l'international sénégalais aurait pu monter en puissance, mais il est l'un des joueurs les plus bankables de l'équipe marseillaise. Par conséquent, selon les informations de La Provence , Igor Tudor fait volontairement comprendre à Bamba Dieng qu'en restant, il jouera très peu. Resté sur le banc contre Middlesbrough (2-0), vendredi puis contre le Bétis Séville (1-1), le jeune attaquant, dont le contrat court jusqu'en juin 2024, ne semble être que le cinquième attaquant dans la hiérarchie.

Tudor est catégorique pour Dieng

Une tendance confirmée en conférence de presse par Igor Tudor. Après le nul contre le Bétis mercredi soir, l'entraîneur de l'OM a justifié son choix avec Bamba Dieng : « En ce moment, malheureusement, et je suis désolé pour cela, nous avons cinq joueurs pour la façon dont on joue, puisque Dimitri est aussi un deuxième attaquant. C'est difficile de lui donner des minutes. Parfois cela arrive dans le football. » Arkadiusz Milik, Luis Suarez, Cédric Bakambu et Dimitri Payet semblent donc être devant le Sénégalais dans la hiérarchie.

