PSG : Ça s’enflamme pour Kalimuendo, les coulisses dévoilées

Publié le 28 juillet 2022 à 06h00 par Thibault Morlain

A l’occasion de la tournée du PSG au Japon, Arnaud Kalimuendo a gagné beaucoup de points aux yeux de Christophe Galtier. Pour autant, cela pourrait ne pas suffire à celui qui revient de deux ans de prêt au RC Lens pour continuer avec le club de la capitale. En effet, Kalimuendo pourrait bien être vendu à l’occasion de ce mercato des transferts. Et ça s’activerait à ce sujet.

Bien qu’Arnaud Kalimuendo ne soit pas indésirable au PSG, il pourrait tout de même faire ses valises. Cet été, l’avenir de l’attaquant parisien fait énormément parler et c’est flou que jamais concernant la suite de la carrière de Kalimuendo. Partira ? Ne partira pas ? L’Equipe a fait le point sur le cas du buteur de Christophe Galtier au PSG.

Kalimuendo veut rester, mais…

Vivement annoncé sur le départ cet été, Arnaud Kalimuendo souhaiterait toutefois rester au PSG. Après deux ans au RC Lens, il voudrait enfin avoir sa chance avec les champions de France. Toutefois, Kalimuendo poserait une condition : avoir un temps de jeu conséquent. Le fait est que le PSG ne pourrait garantir cela à sa pépite.

Le PSG ne retiendra pas son attaquant

Le PSG pourrait donc ne pas conserver Arnaud Kalimuendo cet été. Et pour cause… Le club de la capitale souhaite en effet dégraisser pour faire rentrer de l’argent dans les caisses. Devant la complexité des départs de certains indésirables, le transfert de Kalimuendo sera alors plus facile à régler.



De plus, celui qui revient du RC Lens n’aurait pas le profil souhaité par les Parisiens pour occuper le front de l’attaque. En effet, Luis Campos chercherait un élément athlétique, capable de jouer en pivot. Idéalement, cela aurait dû être Gianluca Scamacca, mais celui-ci a finalement rejoint West Ham. Un autre attaquant est ainsi recherché au PSG et cela pourrait être alors fatal à Kalimuendo.

Leeds est déjà passé à l’offensive

Arnaud Kalimuendo pourrait donc faire ses valises cet été et l’attaquant du PSG ne manquerait pas de prétendants. Suite au départ de Raphinha pour le FC Barcelone, Leeds ferait le forcing pour le titi parisien. Une offre de 20M€ aurait déjà été formulée, mais Kalimuendo ne serait pas si chaud que cela à l’idée de rejoindre le club anglais. Nice serait également très intéressé, ayant fait du joueur du PSG son plan B en cas d’échec avec Marcus Thuram.

Rennes tente de faire son retard pour Kalimuendo

Mais voilà que Rennes se serait dernièrement immiscé dans ce dossier Arnaud Kalimuendo. Face à la possibilité de perdre Kamaldeen Sulemana, Florian Maurice étudierait la possibilité de recruter l’attaquant du PSG. Les Bretons partent tout de même avec un retard dans ce dossier. Mais Rennes travaille pour remédier à cela. Affaire à suivre…