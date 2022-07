Foot - Mercato - PSG

PSG : Nouvelles révélations sur l’avenir de Kalimuendo

Publié le 26 juillet à 18h45 par Thibault Morlain

En vue durant la tournée au Japon du PSG, Arnaud Kalimuendo ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Si l’attaquant a gagné des points auprès de Christophe Galtier, il n’est pas exclu qu’il soit vendu d’ici la fin du marché des transferts. D’ailleurs, en coulisses, ça continuerait de bouger pour s’offrir les services de Kalimuendo.

De retour de deux ans en prêt au RC Lens, Arnaud Kalimuendo aimerait bien avoir une place dans la rotation de Christophe Galtier au PSG. « Ayant un peu échangé avec lui, et aussi avec Luis Campos, après avoir vécu une saison complète et prolifique la saison dernière, il souhaite avoir un temps de jeu élevé. Il y a la réalité du marché. On verra au fur et à mesure des jours qui passent, à la fois la position de Kali, et celle du club », avait d’ailleurs expliqué Galtier à propos de Kalimuendo.

Rennes avance ses pions

Restera ? Ne restera pas ? Le flou est total concernant l’avenir d’Arnaud Kalimuendo. L’attaquant du PSG ne manquerait en tout cas pas de prétendants. D’ailleurs, selon les dernières informations de L’Equipe , Rennes serait concrètement intéressé par l’attaquant parisien. Cela aurait même commencé à discuter entre les deux clubs à propos de Kalimuendo.

Leeds recalé par Kalimuendo ?