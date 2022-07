Foot - Mercato - PSG

PSG : Fofana, Sanches… Luis Campos a choisi son prochain transfert

Publié le 26 juillet à 15h15 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 26 juillet à 15h18

En plus de l’arrivée imminente de Nordi Mukiele qui est en train de régler les ultimes détails de son transfert, le PSG attend l’arrivée d’un gros renfort au milieu de terrain. Et malgré l’intérêt annoncé de Luis Campos pour Seko Fofana, c’est bel et bien l’option Renato Sanches qui a été privilégiée.

Après avoir déjà officialisé les recrutements de Vitinha (22 ans, 40M€) et Hugo Ekitike (20 ans, prêt avec option d’achat), le PSG continue son mercato estival ! Nordi Mukiele (24 ans) est arrivé à Paris ces dernières heures et s’apprête à officialiser son transfert au PSG pour 15M€, mais ce n’est pas tout…

Le PSG attend un gros milieu

Luis Campos souhaite également attirer du renfort au milieu de terrain, et plusieurs dossiers ont ainsi été activés en Ligue 1 à cet effet : Khephren Thuram (OGC Nice), Seko Fofana (RC Lens) et Renato Sanches (LOSC) sont annoncés dans le viseur du PSG depuis plusieurs semaines, mais Campos a fait son choix.



EXCLU @le10sport : PSG et LOSC tout proche d'un accord pour Renato Sanches !



✅ Lille accepte la décision du joueur qui veut Paris et rien d'autre

✅ 2 options à discuter ce week-end : Transfert ou prêt avec option

✅ Sauf cataclysme, il sera Parisienhttps://t.co/R5Vvj39iT1 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 23, 2022

Renato Sanches va débarquer au PSG