Saliba, Mukiele, Wijnaldum… Toutes les infos mercato du 26 juillet

Publié le 26 juillet à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

OM : Longoria tente un énorme coup avec Saliba

Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, Pablo Longoria a fait le déplacement à Londres lundi soir pour diner avec l'agent de William Saliba. Malgré les arrivées de Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Isaak Touré au même poste, le président de l'OM semble toujours avoir l'intention de recruter le défenseur d'Arsenal.



PSG : Mukiele a confirmé son transfert imminent

Via un post diffusé sur Instagram lundi soir, Nordi Mukiele (24 ans) a confirmé son départ du RB Leipzig alors qu'il va être transféré au PSG pour 15M€ : « Je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous m'avez fait me sentir chez moi depuis le tout premier jour de mon arrivée et c'est le cœur lourd que je pars aujourd'hui. Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans le club qui nous aident à atteindre nos objectifs au quotidien. L'histoire que nous avons construite est aussi la vôtre », a indiqué le défenseur français.



PSG : Tout est relancé pour Wijnaldum ?

Annoncé tout proche d'un départ en prêt pour l'AS Rome, Georginio Wijnaldum pourrait finalement être obligé de revoir ses plans. Selon le Corriere dello Sport , les négociations entre le PSG et le club italien butent sur le salaire de l'international néerlandais, qui touche environ 9M€ par an. Une somme que la Louve ne peut pas assumer. Et il semblerait qu'Everton se penche donc à son tour sur le profil de Wijnaldum.



OM : Révolte à Vérone dans le dossier Larkovic