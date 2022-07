Foot - Mercato - PSG

PSG : Le dossier Wijnaldum est relancé, Mourinho peut trembler

Publié le 26 juillet à 11h15 par Arthur Montagne

Parmi les joueurs sur le départ du côté du PSG, c'est Georginio Wijnaldum qui semble le plus proche de la sortie. Les négociations avec l'AS Roma, où José Mourinho en a fait sa priorité, avancent bien, mais peinent à se conclure. Cependant, Everton se serait immiscé dans les discussions et pourrait relancer ce dossier.

Bien décidé à alléger son effectif, le PSG peine à se séparer de ses indésirables. Pour le moment, Alphonse Areola (West Ham), Marin Bulka (OGC Nice) et Colin Dagba (prêté à Strasbourg) sont partis, ce qui semble insuffisant. Par conséquent, une liste d'indésirables a été dressée sur laquelle figure notamment Georginio Wijnaldum qui semble le plus proche du départ.

Mourinho veut absolument Wijnaldum

En effet, José Mourinho apprécie grandement le profil de Georginio Wijnaldum. Les discussions se poursuivent entre le PSG et l'AS Roma en vue d'un prêt avec option d'achat. Toutefois, selon les informations du Corriere dello Sport , les négociations butent sur le salaire de l'international néerlandais qui touche environ 9M€ par an à Paris. Une somme que la Louve ne peut pas assumer.

Everton s'immisce dans le dossier