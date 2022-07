Mercato - PSG

EXCLU : Kimpembe fait le choix de rester au PSG

26 juillet

Selon nos informations, Presnel Kimpembe vient de prendre une grande décision pour son avenir. Le défenseur du PSG, pur produit de la formation parisienne, souhaite poursuivre son aventure aux côtés de Neymar, Messi et Mbappé. Il devrait donc être à disposition de Christophe Galtier et de son nouveau système à trois défenseurs.

Au cœur d’un été où tout a été remis en question à Paris, peu de joueurs ont été épargnés. Il suffit de jeter un oeil à la longue liste établie par Luis Campos et ses équipes pour définir les éléments de l’effectif invités à trouver une porte de sortie. Ils sont près de 10 joueurs à pouvoir quitter le club si une offre convenable se présente. Suffisant pour nourrir certaine réflexion dans la tête de certains joueurs. Et Presnel Kimpembe, sujet à quelques rumeurs de départ cet été, a fait partie de la réflexion ambiante.

Conforté par Luis Campos

Après huit saisons passées sous les couleurs du PSG, un pan entier de sa carrière pour celui qui a fait ses débuts sous le maillot parisien en 2014-2015 (première convocation la veille de ses 19 ans pour le trophée des champions, premier match quelques semaines plus tard contre Lens, lors de la 10e journée de Ligue 1), Presnel Kimpembe a effectivement pesé le pour et le contre d’un possible départ. Pas vraiment motivé à l’idée de quitter le PSG cet été, il a rapidement été conforté dans sa position par Luis Campos, qui l’apprécie beaucoup, et qui lui a fait savoir qu’il souhaitait le voir rester. Selon nos informations, ces derniers jours, le champion du monde français a pris la décision de rester au PSG et de poursuivre sa carrière dans sa maison parisienne. Et ce malgré les convoitises.

Chelsea l’a bien appelé

Car en effet, il y a bien des convoitises pour Presnel Kimpembe. Les rumeurs d’un possible départ ne sont pas le fruit du hasard. En Angleterre, il y a un club qui pousse pour tenter de le convaincre. Cette écurie n’est autre que celle conduite par Thomas Tuchel, ancien entraîneur de Presnel Kimpembe au PSG : Chelsea. Selon nos sources, les Blues l’ont bien appelé, directement, pour évoquer sa situation et ses envies. Et il s’agit du seul club en Europe à avoir effectué ces démarches. Mais outre ces échanges téléphoniques, Chelsea n’a pas mis en place d’autres éléments. Paris n’a reçu aucune offre concrète de la part du club anglais.

Titulaire au PSG ?

Heureux à Paris, Presnel Kimpembe va donc poursuivre son chemin et sa carrière dans la Capitale. A quelques mois d’une Coupe du Monde qu’il devrait disputer avec les Bleus, il vise clairement le Graal pour cette saison 2022-2023 : une victoire au Qatar avec l’équipe de France et la Ligue des Champions avec le PSG. Le tout, avec une place de titulaire dans chacune des équipes, évidemment. Pour cela, il pourra profiter du nouveau système de Christophe Galtier avec trois défenseurs centraux (et deux pistons, plus haut, sur les côtés). La concurrence de Marquinhos et Sergio Ramos devrait être amplifiée par l’arrivée d’une recrue défensive (Milan Skriniar ?). Mais pour l’heure, Kimpembe est dans les plans de Galtier pour une place de titulaire.