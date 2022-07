Foot - Mercato - PSG

PSG : Un plan B déjà trouvé par Tuchel pour Kimpembe ?

Publié le 21 juillet à 14h10 par Guillaume de Saint Sauveur

Bien décidé à faire venir Presnel Kimpembe en provenance du PSG ainsi que Jules Kounde cet été, Chelsea assure ses arrières avec une alternative dans ces dossiers. Ainsi, Thomas Tuchel aurait coché le nom de Benjamin Pavard mais n’a encore rien amorcé pour l’international français du Bayern Munich.

Sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, Presnel Kimpembe a déjà mis la pression sur sa direction ces dernières semaines au sujet de son avenir, réclamant de solides garanties sur son temps de jeu et son statut. Il faut dire que le défenseur français a des options pour son mercato…

Chelsea en pince pour Kimpembe

Comme ce fut déjà le cas à l’été 2021, Chelsea a des vues sur Kimpembe dont le profil plait toujours autant à Thomas Tuchel, qui l’avait dirigé par le passé au PSG. Et la presse allemande a clairement indiqué ce jeudi que les Blues voulaient recruter Kimpembe en plus de Jules Kounde (FC Séville) pour venir épauler Kalidou Koulibaly dans le futur trio défensif. Et en cas d’échec avec le joueur du PSG, Tuchel a déjà tout prévu…

Pavard pisté en alternative à Kimpembe et Kounde