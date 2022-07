Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vent tourne dans le dossier Skriniar

Publié le 21 juillet à 10h10 par Hugo Ferreira

Désireux de fortifier sa défense lors de ce mercato estival, le Paris Saint-Germain a étudié plusieurs profils, et fait de Milan Skriniar sa priorité. L’international slovaque serait séduit par cet intérêt, toutefois, il ne serait pas contre le fait de rester à l’Inter, qui souhaiterait le garder en raison de l’échec dans le dossier Bremer.

Alors que le Paris Saint-Germain pourrait subir plusieurs pertes dans son secteur défensif, comme Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer ou encore Abdou Diallo, plusieurs renforts sont attendus. Pour sa charnière centrale, le club de la capitale fait de Milan Skriniar sa priorité, lui qui est sous contrat avec l’Inter jusqu’en juin 2023. Cependant, le Slovaque pourrait finalement prolonger son bail chez les Nerazzurri .

L'Inter veut conserver Skriniar

Alors que les pourparlers ont débuté depuis plusieurs semaines entre le Paris Saint-Germain et l’Inter pour Milan Skriniar, ce dossier s’est refroidi dernièrement. En effet, tout semble être au point mort en raison de la difficulté des deux parties à trouver un accord financier, et l’entraineur Nerazzurri , Simone Inzaghi souhaiterait conserver le Slovaque et le prolonger en raison de l’échec dans le transfert de Bremer. Une éventualité que le principal concerné n’écarte pas.

Skriniar est prêt à rester à l’Inter