Foot - Mercato

Mercato : Luis Campos a une obsession pour le PSG

Publié le 21 juillet à 06h00 par Thomas Bourseau

Le PSG pourrait évoluer en 3-4-1-2 la saison prochaine sous les ordres de Christophe Galtier avec donc trois défenseurs centraux titulaires, plus des back-up sur le banc. C’est pourquoi le conseiller football Luis Campos semble être bien emballé par l’idée d’injecter du sang neuf à cette ligne de l’effectif. D’ailleurs, les pistes sont multipliées

Conseiller football du PSG depuis sa nomination le 10 juin dernier, Luis Campos semble avoir activé de multiples pistes sur le marché des transferts. À ce jour, deux transferts ont été bouclés par le PSG, à savoir Vitinha et Hugo Ekitike. Cependant, d’autres dossiers seraient bien emballés comme Renato Sanches et un certain Nordi Mukiele. D’ailleurs, outre le défenseur du RB Leipzig, Luis Campos semblerait avoir une véritable obsession dans le fait de renforcer le secteur défensif de l’effectif de Christophe Galtier.

Transferts - PSG : Campos proche d'un gros coup sur le mercato avec un international français https://t.co/8ko2Kwmn2v — le10sport (@le10sport) July 20, 2022

Nordi Mukiele

Après avoir fait ses débuts dans l’élite du football français à Montpellier, où il n’est resté qu’une saison avant de s’envoler pour l’Allemagne et le RB Leipzig, Nordi Mukiele est devenu une référence à son poste de piston droit, capable d’évoluer dans une défense à trois centraux, en Bundesliga. Selon Foot Mercato , la nouvelle priorité de Luis Campos n’est autre que Mukiele. Les négociations pour le transfert du défenseur de Leipzig auraient déjà été initiées il y a de cela plusieurs jours d’après L’Équipe et Campos est un admirateur du Français qu’il aurait déjà tenté de recruter lorsqu’il travaillait pour le LOSC. Le transfert, Mukiele étant sous contrat jusqu’en juin 2023, devrait être compris entre la somme de 10 et 15M€ alors qu’un accord sur les termes de son futur contrat au PSG, aurait été trouvé entre les deux parties.

Milan Skriniar et Jules Koundé, des dossiers liés ?

Comme 90min l’a révélé ces dernières heures, l’Inter ne semblerait plus être prête à se séparer de Milan Skriniar après que Gleison Bremer ait pris la décision de snober le club nerazzurri pour l’Inter. De son côté, Luis Campos garderait un oeil sur la suite des opérations pour Jules Koundé et mettrait le dossier Skriniar en stand-by pour cette raison. C’est en effet l’information communiquée par TMW ces dernières heures. Le conseiller football du PSG aimerait mettre la main sur Koundé malgré la concurrence de Chelsea et du FC Barcelone.

Lucas Hernandez