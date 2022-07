Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos se lance dans une guerre totale pour Koundé

Publié le 20 juillet à 14h15 par Thomas Bourseau

Jules Koundé figurerait dans les petits papiers de Luis Campos, conseiller football du PSG, désireux de mettre la main sur l’international français malgré la piste Milan Skriniar. Cependant, la concurrence serait rude et Chelsea et le FC Barcelone auraient avancé leurs pions en coulisse et même une offre de transfert pour Chelsea.

Jules Koundé pourrait-il rejoindre le PSG ? A en croire la tendance, l’international français serait une piste bien chaude de Luis Campos. D’après le journaliste de TMW , en la personne de Tancredi Palmeri, le conseiller football du PSG aurait mis le feuilleton Milan Skriniar en stand-by, alors qu’il fut annoncé comme étant la priorité absolue de Campos, afin d’évaluer le dossier Koundé.

Chelsea s’est fait recaler par Séville pour Koundé, mais…

Cependant, le PSG aura fort à faire pour boucler l’opération Jules Koundé. En effet, sur sa chaîne YouTube , Fabrizio Romano a confié qu’une offre verbale aurait été faite par Chelsea dans la soirée de lundi s’élevant à 50M€ avec un bonus compris entre 5 et 7M€. Le FC Séville aurait immédiatement répondu non, attendant une offre avoisinant les 65M€ bien que sa clause libératoire soit fixée à 80M€. Le club entraîné par Thomas Tuchel aurait prévu de revenir à la charge auprès du club sévillan afin de trouver un accord sur l’indemnité du transfert et discuter en parallèle avec le clan Koundé sur les bases d’un contrat.

Transferts - PSG : Mauvaise nouvelle confirmée pour le mercato de Campos https://t.co/HV0JU7odDM pic.twitter.com/Um4Qt5J8OJ — le10sport (@le10sport) July 19, 2022

Le Barça met la pression sur Koundé

Du côté du FC Barcelone, l’entraîneur Xavi Hernandez l’aurait joint par téléphone à plusieurs reprises et à l’instant T, le coeur de Jules Koundé balancerait et pencherait en faveur du FC Barcelone. Des discussions au niveau de son contrat auraient lieu en coulisse. La piste Koundé serait jugée comme étant prioritaire par le comité de direction du FC Barcelone et voudrait trouver un accord avec le Français avant de discuter avec Séville.