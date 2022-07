Foot - Mercato - PSG

Campos passe aux plans B sur le mercato

Publié le 21 juillet à 04h00 par Thibault Morlain

Du côté du PSG, on a entamé la révolution cet été avec le départ de Leonardo et la nomination de Luis Campos. Arrivé en tant que conseiller sportif, le Portugais est notamment en charge du recrutement estival chez les champions de France. Il n’aura d’ailleurs pas tardé à frapper fort avec l’arrivée de Vitinha. Hugo Ekitike est également arrivé il y a peu au PSG, mais d’autres recrues devraient suivre. Toutefois, ces renforts pourraient ne pas être les priorités de Campos.

Après plus de 10 ans à la tête du PSG, QSI a décidé de repartir sur de nouvelles bases. Exit donc Leonardo et Mauricio Pochettino cet été et ce sont Luis Campos et Christophe Galtier qui sont arrivés cet été. Un nouveau chapitre s’ouvre ainsi chez les champions de France et forcément, on attendait beaucoup de ce mercato estival. Et pour le moment, le PSG compte deux nouvelles recrues avec Vitinha et Hugo Ekitike, arrivés du FC Porto et du Stade de Reims. Mais le recrutement de Campos est loin d’être terminé, bien qu’il y aurait toutefois certains obstacles sur sa route. Et cela pourrait obliger le Portugais à passer aux plans B.

Qui à la place de Skriniar ?

Cet été, l’un des gros chantiers se trouve en défense centrale. Avec la volonté d’évoluer à 3 centraux, le PSG doit se renforcer dans ce secteur de jeu. Ainsi, la priorité se nommait Milan Skriniar, le défenseur de l’Inter Milan. Un temps annoncé proche de Paris, le Slovaque s’éloignerait finalement. Aux dernières nouvelles, le transfert de Skriniar aurait pris du plomb dans l’aile. Alors qu’il pourrait rester à l’Inter Milan, Luis Campos pourrait devoir passer à autre chose et il ne manquerait pas d’idées alors que les noms de Jules Koundé (FC Séville), Lucas Hernandez (Bayern Munich) et Gonçalo Inacio (Sporting Portugal) ont notamment été évoqués.

Mercato - PSG : La vérité éclate pour le transfert de Milan Skriniar https://t.co/QCKNjGSS18 pic.twitter.com/JNsB5JpZ87 — le10sport (@le10sport) July 20, 2022

Comment oublier Scamacca ?

Après Hugo Ekitike, le PSG souhaite également recruter un autre attaquant. Et ces dernières semaines, il a surtout été question de Gianluca Scamacca, le buteur de Sassuolo. Problème, Luis Campos ne veut pas lâcher la somme réclamée par le club italien. Si rien n’est encore définitif, le PSG pourrait bien devoir se tourner vers un autre attaquant que Scamacca. Cela tombe bien, Campos saurait vers qui aller. Ainsi, en attaque, le plan B se nommerait Gonçalo Ramos, aujourd’hui au Benfica Lisbonne. Un joueur que connait très bien le conseiller sportif du PSG, qui le suit maintenant depuis plusieurs années.

Ça se complique aussi avec Renato Sanches ?

Et les plans de Luis Campos pourraient également être chamboulés au milieu. Comme le10sport.com vous l’avait révélé, l’opération Renato Sanches a été lancée. Toutefois, un accord peine à être trouvé avec le LOSC et le milieu portugais hésiterait de plus en plus à rejoindre finalement le Milan AC. De quoi faire capoter l’arrivée de Renato Sanches ? Si tel était le cas, le PSG se tournerait alors vers d’autres joueurs pour le milieu de terrain alors que les noms de Seko Fofana (RC Lens) et Khéphren Thuram (OGC Nice) reviennent aux abords du Parc des Princes.