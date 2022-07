Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos reçoit un coup de pression sur le mercato

Publié le 20 juillet à 09h10 par Arthur Montagne

Priorité du PSG au milieu de terrain, Renato Sanches se fait toujours attendre. Une offre de 10M€ a été transmise au LOSC pour racheter la dernière année de contrat de l'international portugais. Mais c'est loin d'être suffisant et Renato Sanches s'impatiente. Un ultimatum aurait même été fixé.

En plus de l'arrivée de Vitinha, recruté pour 41,5M€ en provenance du FC Porto, le PSG espère bien frapper encore sur le mercato pour renforcer son milieu de terrain. Dans cette optique, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Luis Campos et Christophe Galtier souhaitent récupérer Renato Sanches qu'ils ont côtoyé au LOSC. Mais ce dossier commence à s'éterniser.

Le LOSC attend toujours une meilleure offre

Pour recruter l'international portugais, le PSG a dégainé une offre de 10M€, comme nous vous le révélions. Une information confirmée par L'EQUIPE qui ajoute que cette offre ne convient pas aux dirigeants lillois qui espèrent obtenir un meilleur montant pour Renato Sanches. D'autant plus que l'AC Milan a déjà offert 16M€ pour le transfert de l'international portugais qui veut absolument rejoindre le PSG.

Sanches s'impatiente, un ultimatum est fixé