PSG : Campos est confronté à un énorme problème sur le mercato

Publié le 20 juillet à 11h30 par Arthur Montagne

Bien décidé à renforcer l'effectif du PSG cet été, Luis Campos a déjà attiré Vitinha et Hugo Ekitike, mais c'est loin d'être suffisant aux yeux des dirigeants parisiens. Cependant, comme souvent sur le mercato, le club de la capitale est confronté a l'exigence des clubs adverses qui se montrent très gourmands dès que le PSG frappe à la porte.

Cet été, le PSG a mené une révolution en interne en bouleversant son organigramme. C'est ainsi que Leonardo a été remplacé par Luis Campos, qui est épaulé par Antero Henrique, tandis que sur le banc, Christophe Galtier a succédé à Mauricio Pochettino. Des changements qui doivent ainsi avoir un impact sur le mercato du club de la capitale. Ainsi, pour le moment, le PSG a bouclé le transferts de Vitinha pour 41,5M€, bonus compris, ainsi que le prêt avec option d'achat obligatoire d'Hugo Ekitike. Cependant, Luis Campos ne compte pas en rester là puisqu'il espère recruter une doublure d'Achraf Hakimi, au moins un milieu de terrain supplémentaire, et deux attaquants. Mais sur le mercato, le PSG est toujours confronté au même problème.

Campos refuse de céder sur le mercato

En effet, après avoir été dirigeant à l'AS Monaco et au LOSC, Luis Campos connaît bien la problématique du PSG, à savoir qu'à chaque fois que le club de la capitale frappe à la porte d'un club pour recruter un joueur, le prix flambe. « Quand ils voient la tour Eiffel (sous-entendu sur le maillot), c'est 40% plus cher », confirait même Luis Campos en privé selon L'EQUIPE . Conscient de ce qui l'attendait, le nouveau conseiller football du PSG ne pensait pas que cela serait dans de telles proportions.

Skriniar et Scamacca trop chers

C'est d'ailleurs frappant dans deux dossiers. A commencer par celui de Milan Skriniar. En effet, l'Inter Milan continue de se montrer intransigeant et réclame près de 70M€ pour racheter la dernière année de contrat de l'international slovaque, priorité du PSG cet été. Cependant, Luis Campos refuse de céder aux exigences du club lombard comme l'explique L'EQUIPE qui évoqué un cas de figure similaire avec Gianluca Scamacca. En effet, Sassuolo réclame 50M€ pour lâcher son attaquant. Une somme sur laquelle le PSG ne s'alignera pas. Bien que Luis Campos adore le profil de l'international italien, le dirigeant portugais le valorise à 40M€ et refuse de proposer plus.

