PSG, Chelsea… Les coulisses du dossier Skriniar dévoilées

Foot - Mercato - PSG

Tandis que Nordi Mukiele va rejoindre le PSG, Luis Campos travaillerait toujours sur le dossier Milan Skriniar. Toutefois, le transfert du défenseur central de l’Inter Milan est plus compliqué que prévu et aucun accord n’a pu être trouvé pour le moment. Le PSG ne lâcherait toutefois pas l’affaire pour Skriniar, qui ne manquerait cependant pas d’options pour la suite de sa carrière.

Déjà 2 recrues cet été pour le PSG. Mais ce n’est pas terminé pour les champions de France. D’ailleurs, Luis Campos s’apprête à boucler l’arrivée de Nordi Mukiele. Un nouveau défenseur donc pour Christophe Galtier, mais il pourrait ne pas être le seul. Alors que le PSG veut évoluer avec 3 centraux, il faut encore se renforcer et c’est pour cela que Milan Skriniar serait ciblé. Il serait la priorité de Campos. Mais un accord peine à être trouvé avec l’Inter Milan pour le transfert de Skriniar.

Ce lundi, Ben Jacobs en a d’ailleurs dit plus sur les dessous du dossier Milan Skriniar. Et en ce qui concerne le PSG, le journaliste de CBS assure que le joueur de l’Inter Milan serait déjà tombé d’accord avec les champions de France. Alors que le Slovaque serait enclin à rejoindre le PSG, cela bloquerait toutefois entre les deux clubs concernés. En effet, les champions de France estimeraient que le prix réclamé par l’Inter Milan, aux alentours de 70M€, serait trop élevé. A voir maintenant si Luis Campos arrivera à faire céder les Lombards concernant ce montant…

PSG have personal terms agreed with Skriniar, who is still keen on a move to Paris. But they believe asking price is too high. Inter would love Skriniar to sign a contract extension but are open to a sale for the right price, especially now Alessandro Bastoni will stay.