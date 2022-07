Foot - Mercato - PSG

PSG : Un dossier brûlant abandonné par Luis Campos ?

Publié le 25 juillet à 09h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance dans le collimateur de Luis Campos au PSG depuis le début du mercato estival, Milan Skriniar pourrait finalement rester à l’Inter Milan. Le défenseur slovaque semble décidé à reprendre au plus vite avec l’écurie italienne, et de son côté, le PSG aurait pour le moment retirer son offre.

En plus de Vitinha (40M€) et Hugo Ekitike (prêt avec option d’achat) qui sont donc des renforts au milieu de terrain et en attaque, le PSG vise également du sang neuf en défense ! Nordi Mukiele (24 ans, Leipzig) est sur le point de débarquer au Parc des Princes dans le cadre d’un transfert à 12M€ + 4M€ de bonus, mais Luis Campos vise également un autre défenseur de renom depuis son arrivée au PSG.

EXCLU @le10sport : Newcastle débarque pour Draxler !➡️ Prise de contact avec le PSG et les représentants du joueur➡️ Le PSG veut entre 20 et 30 M€➡️ Paris pousse clairement Draxler vers la sortie#Mercato #PSG #Newcastle #NUFCTransfers #nufcfans https://t.co/Soe491sGPU — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 24, 2022

Le PSG envisage Skriniar

En effet, le nom de Milan Skriniar (27 ans, Inter Milan) est évoqué avec grande insistance depuis plusieurs semaines pour le PSG, d’autant que le défenseur central slovaque n’a plus qu’une année de contrat avec l’Inter. Mais ces derniers jours, le dossier semble s’être refroidi pour le PSG, et il peine visiblement à repartir de plus belle.

C’est mort pour Skriniar ?