Tout est déjà prêt pour Skriniar

Publié le 24 juillet à 16h00 par Quentin Guiton

Milan Skriniar est la priorité du PSG en défense depuis de très longues semaines. Mais les négociations avec l’Inter Milan seraient extrêmement compliquées en ce qui concerne le montant du transfert. Ces derniers jours, le dossier semblait même être très mal embarqué. En tout cas, du côté de l’Inter Milan, on a déjà tout préparé pour Skriniar si ce dernier venait à rester…

Le mercato estival du PSG n’est pas de tout repos. Si Luis Campos a réussi à attirer Vitinha et Hugo Ekitike, il peine à concrétiser les autres dossiers prioritaires. Renato Sanches, bien que très proche du club de la capitale, n’est toujours pas arrivé en raison des exigences de Lille. Pire, Gianluca Scamacca a pris la direction de West Ham, lui qui était le profil recherché par Campos en attaque. Là encore, c’est le prix demandé par Sassuolo qui a plombé l’opération. Et c’est la même chose en ce qui concerne Milan Skriniar. Le Slovaque est la priorité du PSG depuis des semaines pour sa défense. Mais les Parisiens refuseraient de payer le montant demandé par l’Inter Milan, soit 80M€, bonus compris.

Encore un espoir ?

L’Inter Milan penserait donc finalement à garder Milan Skriniar, d’autant plus que sa priorité en défense, Gleison Bremer, s’est envolé vers la Juventus. Le joueur ne serait pas non plus contre l’idée de rester en Lombardie. Mais bien que Simone Inzaghi préférerait conserver son joueur de 27 ans, un départ ne serait pas encore totalement à exclure.

