PSG : Wijnaldum met la pression à Campos

Publié le 24 juillet à 15h10 par Pierrick Levallet

Seulement un an après son arrivée, Georginio Wijnaldum pourrait bien plier bagages cet été. Très décevant au milieu de terrain, le joueur de 31 ans ne s’est jamais imposé au PSG. Il pourrait rebondir en Serie A lors de ce mercato estival, où l’AS Roma serait intéressée par ses services. De son côté, le Néerlandais ferait pression sur Luis Campos pour son départ.

Recruté librement l’été dernier, Georginio Wijnaldum arrivait au PSG comme le renfort tant attendu au milieu de terrain pour accompagner Marco Verratti. Essentiel dans l’entrejeu de Liverpool pendant plusieurs saisons, le Néerlandais était vu comme une option de choix. Mais tout ne s’est pas vraiment bien passé pour lui la saison dernière. Très décevant, Georginio Wijnaldum ne s’est jamais imposé dans la capitale et pourrait même plier bagages cet été. Le joueur de 31 ans, sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024, pourrait rebondir en Serie A. L’AS Roma de José Mourinho s’intéresserait à lui. Et de son côté, Georginio Wijnaldum ferait tout son possible pour que son transfert ait bien lieu.

Mercato - PSG : Mourinho finalement snobé par Wijnaldum ? https://t.co/2Ggwl2OSgG pic.twitter.com/jEedBMVPf7 — le10sport (@le10sport) July 20, 2022

Wijnaldum pousse pour son transfert

Selon les informations du journaliste Rudy Galetti, les discussions entre l’AS Roma et le PSG avanceraient dans le bon sens pour le transfert de Georginio Wijnaldum. D’ailleurs, le milieu de terrain de 31 ans pousserait pour son départ. Les deux clubs, quant à eux, négocieraient autour du salaire du Néerlandais.

L’AS Roma est prêt à prendre en charge la moitié de son salaire

En effet, l’AS Roma serait prêt à prendre en charge jusqu’à 50% des émoluments de Georginio Wijnaldum en cas de prêt de ce dernier. Actuellement, l’ancien de Liverpool perçoit autour de 9M€ par saison au PSG. Si un accord est trouvé autour de ces termes, le club de la capitale allégerait donc en partie sa masse salariale cet été. À voir si un terrain d’entente entre Luis Campos et les dirigeants romains sera trouvé prochainement pour ce transfert.