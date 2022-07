Foot - Mercato - PSG

PSG : Recalé, Campos n’a aucun regret pour Scamacca

Publié le 24 juillet à 10h30 par Pierrick Levallet

En quête d’un nouvel attaquant en plus d’Hugo Ekitike cet été, le PSG avait jeté son dévolu sur Gianluca Scamacca il y a quelques semaines. Cependant, les négociations avec Sassuolo ont bloqué autour du prix de la transaction et le club de la capitale s’est fait devancer par West Ham pour l’Italien. Néanmoins, Luis Campos n'aurait aucun regret pour ce transfert avorté et ne considérerait même pas ce dossier comme un échec.

Lors de ce mercato estival, le PSG cherche à se renforcer sur le plan offensif. Le club de la capitale a déjà officialisé l'arrivée d’Hugo Ekitike mais il ne compterait pas s’arrêter là. En effet, Luis Campos avait jeté son dévolu sur Gianluca Scamacca cet été. Toutefois, les négociations avec Sassuolo n’ont pas vraiment abouti puisque les deux parties n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur le prix de la transaction. Alors que l’Italien devrait échapper au PSG lors de ce mercato estival, le champion de France et Luis Campos ne nourrissent aucun regret.

Scamacca trop cher aux yeux du PSG

Comme l’explique L’Equipe , le PSG n’aurait jamais eu l’intention de s’aligner sur les 50M€ réclamés par Sassuolo pour Gianluca Scamacca. Le club de la capitale et Luis Campos auraient trouvé ce dossier trop onéreux, même lorsque le pensionnaire de Serie A a accepté de revoir ses exigences à la baisse en descendant à 40M€. Comme révélé par le journaliste de Sky Italia Luca Bendoni, le PSG n’était prêt à monter que jusqu’à 35M€ pour Gianluca Scamacca. Une somme jugée insuffisante aux yeux de Sassuolo, qui a trouvé preneur ailleurs.

West Ham rafle la mise

En effet, c’est bien West Ham qui a raflé la mise pour Gianluca Scamacca. Le club de Premier League est tombé d’accord avec celui de Serie A autour d’une opération à 42M€ (36M€ + 6M€ en bonus). L’international italien va ainsi découvrir l’Angleterre la saison prochaine. Un échec pour le club de la capitale ? Pas forcément. Au PSG, on ne regrette rien.

Campos n’avait pas l’intention de monter aussi haut pour Scamacca

En effet, le club de la capitale ne considérerait pas ce dossier comme un échec. Luis Campos n’aurait jamais envisagé atteindre de tels tarifs pour recruter Gianluca Scamacca cet été. Toutefois, le conseiller sportif parisien devra se tourner vers d’autres pistes pour renforcer le secteur offensif du PSG en vue de la saison prochaine. En plus d’Hugo Ekitike, Luis Campos serait à la recherche d’un profil bien spécifique en attaque. Affaire à suivre...