PSG : Un énorme rebondissement encore possible pour Scamacca ?

Publié le 23 juillet à 11h00 par Pierrick Levallet

En quête d’un nouvel attaquant cet été, le PSG semble avoir jeté son dévolu sur Gianluca Scamacca il y a plusieurs semaines déjà. Cependant, le club de la capitale se serait fait devancer par West Ham dans ce dossier, alors que l’Italien était pressenti pour être le successeur de Neymar à Paris. Toutefois, le dossier n’est pas encore bouclé et un autre cador européen pourrait en profiter pour s’immiscer dans les négociations.

Pour ce mercato estival, Luis Campos a de nombreux chantiers à finaliser avant le début de saison. Le secteur offensif serait l’un d’eux. Le PSG serait toujours à la recherche d’un nouvel attaquant malgré la récente officialisation d’Hugo Ekitike. Dans cette optique, Luis Campos aurait jeté son dévolu sur Gianluca Scamacca il y a quelques semaines déjà. Cependant, le conseiller sportif parisien se serait fait devancer par la concurrence dans ce dossier. Pourtant, le joueur de 23 ans aurait pu avoir un rôle beaucoup plus important que prévu dans la capitale.

Scamacca était promis au PSG...

D’après la Gazzetta dello Sport , Gianluca Scamacca semblait promis au PSG. L’Italien devait rejoindre Kylian Mbappé et Lionel Messi cet été. L’attaquant de Sassuolo était même pressenti pour prendre la place de Neymar dans le onze de Christophe Galtier dans le mesure où le Brésilien partirait lors de ce mercato estival. Mais finalement, il n’en sera rien puisqu'il prendrait la direction d'un autre club cet été.

... mais il prend la direction de West Ham

Il y a quelques semaines, West Ham est entré dans la danse pour s’attacher les services de Gianluca Scamacca. Et le club de Premier League semble avoir été plus convaincant. De ce fait, l’international italien serait en train de prendre la direction de l’Angleterre pour le moment. Selon Sky Sport , un accord verbal aurait été trouvé avec Sassuolo autour d’un transfert à 36M€ + 6M€ de bonus. Mais le dossier n’est pas encore totalement bouclé pour autant et les choses pourraient bien évoluer en faveur d’un autre cador européen cet été.

Le Bayern prêt à être de la partie ?