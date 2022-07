Foot - Mercato - PSG

PSG : Ekitike fait une nouvelle révélation après son transfert

Publié le 22 juillet à 14h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Fraichement recruté par le PSG sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Hugo Ekitike est l’un des premiers gros coups de Luis Campos sur ce mercato estival. Et l’ancien attaquant du Stade de Reims, en attendant de débuter la saison sous ses nouvelles couleurs, dévoile son numéro de maillot au PSG.

Longtemps courtisé par Newcastle, Hugo Ekitike (20 ans) a finalement choisi le PSG pour continuer sa carrière, lui qui a été l’une des grandes révélations de la Ligue 1 la saison passée avec le Stade de Reims.

Ekitike plein d’ambitions pour le PSG

Le jeune attaquant français n’avait pas caché ses ambitions sur le site officiel du PSG après avoir officialisé son arrivée sous la forme d’un prêt avec option d’achat : « Je ne doute pas vraiment parce que je sais ce dont je suis capable, et j'ai hâte de pouvoir travailler pour le montrer à Paris (…) J'ai envie d'apporter ma touche, mon caractère et ma manière de m'approprier le football, mais aussi d'avoir mon impact dans le jeu et de montrer comment je joue », indiquait Ekitike.

44 🚂👀 — Hugo Ekitike (@hekitike9) July 22, 2022

Il portera le numéro 44 au PSG

Et ce vendredi, sur les réseaux sociaux, Hugo Ekitike a lâché une information de taille en dévoilant qu’il porterait le numéro 44 cette saison avec le PSG. La nouvelle aventure peut donc débuter pour le jeune attaquant français.