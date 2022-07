Foot - Mercato - PSG

Catégorique sur son avenir, Donnarumma fait un aveu sur son arrivée

Publié le 22 juillet à 14h30 par Arthur Montagne

Arrivé libre l'été dernier au PSG à l'issue de son contrat avec l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma a vécu une première saison assez délicate à Paris où il a été mis en concurrence avec Keylor Navas par Mauricio Pochettino. Néanmoins, le portier italien ne regrette absolument pas son choix. Conseillé par Gianluigi Buffon, Donnarumma affiche ainsi sa volonté de s'inscrire dans la durée à Paris.

Il y a tout juste un an, le PSG réalisait un très joli coup sur le marché des transferts. En effet, alors qu'il était en fin de contrat avec l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma s'est engagé avec le club de la capitale. Et pourtant, le PSG avait déjà dans ses rangs un certain Keylor Navas qui venait de réaliser deux très belles saisons à Paris. Par conséquent, Mauricio Pochettino s'est rapidement retrouvé en difficulté et a décidé de ne pas trancher entre ses deux portiers. Aucune hiérarchie n'a été établie, ce qui n'a pas porté ses fruits compte tenu de l'erreur de Gianluigi Donnarumma contre le Real Madrid. Malgré tout, l'international italien ne regrette absolument pas son choix et se projette même vers l'avenir.

Buffon a aidé Donnarumma a choisir le PSG

En effet, dans une interview accordée au Média Carré , Gianluigi Donnarumma est effectivement revenu sur sa signature au PSG et révèle notamment l'influence de son idole. « C'était toujours Buffon. Il était et reste le plus fort de tous, il est italien et c'est mon idole. Je l'ai entendu plusieurs fois pendant ce championnat d'Europe et il m'a donné beaucoup de conseils, même sur Paris. Et je le remercie de m'avoir donné des conseils même lorsqu'il était dans l'équipe nationale avec moi », lance le portier de la sélection italienne avant d'évoquer son avenir à Paris : « Maintenant, je suis à Paris et je suis très excité d'être ici, je suis très heureux et comme toute l'équipe, je veux tout gagner . »

Le message fort du frère de Donnarumma

Un discours que tenait également son frère il y a quelques jours. Dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport , Antonio Donnarumma s'est effectivement montré catégorique. « Est-ce que mon frère est heureux ? Bien sûr, il se sent très bien au PSG. Il ne regrette pas d’avoir quitté Milan, il est heureux au PSG et il ne regrette pas son choix », assure celui qui est également gardien de but, actuellement à Padoue. Ce dernier a aussi évoqué le futur rôle de Gianluigi Donnarumma au PSG la saison prochaine. « J'ai lu comme vous que le nouveau coach Galtier pourrait mettre un terme à l'alternance avec Navas, en lui donnant le poste de titulaire. Bien sûr je ne rentrerai pas dans le fond, mais je peux vous dire que pour un gardien c'est important de jouer le plus possible », expliquait-il au sujet de son frère cadet.

Enfin numéro 1 au PSG ?