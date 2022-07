Foot - Mercato - PSG

Bonne nouvelle dans le dossier Paredes !

Publié le 22 juillet à 11h45 par Quentin Guiton

Dans l’optique de dégraisser son effectif pour la saison prochaine, le PSG voudrait se séparer de son milieu Leandro Paredes. Ça tombe bien, la Juventus en a fait sa priorité au milieu de terrain. Le joueur serait lui aussi emballé. Et l’opération pourrait bien s’accélérer. En effet, Aaron Ramsey serait sur le point de quitter la Juventus, ce qui pourrait faire de la place pour Paredes…

Durant ce mercato estival, le milieu de terrain du PSG est amené à changer. Il faut dire que les années précédentes, c’est notamment ce secteur de jeu qui a été pointé du doigt. Le PSG a donc déjà mis la main sur le jeune crack portugais Vitinha en provenance du FC Porto. Renato Sanches (Lille) est lui toujours espéré. Et forcément, ces changements au milieu vont faire des victimes. Leandro Paredes est notamment poussé vers la sortie. De plus, l’Argentin garde une belle cote sur le marché et pourrait donc permettre au PSG de renflouer ses caisses.

Priorité de la Juventus

Et le PSG aurait trouvé une porte de sortie pour Leandro Paredes. En effet, depuis quelques semaines déjà, l’Argentin est pisté par la Juventus. Les Bianconeri auraient même fait du joueur du PSG leur priorité pour accompagner Paul Pogba et Manuel Locatelli au milieu. De son côté, Angel Di Maria récemment arrivé libre à la Juventus essaierait de convaincre son ami et ex-coéquipier de le rejoindre. Le joueur serait lui emballé à l'idée de rejoindre l'Italie. Le PSG réclamerait de son côté au minimum 30M€ pour son milieu de terrain. Le club italien aimerait plutôt inclure Moise Kean dans l'opération. Seulement, pour recruter Paredes, la Juventus aimerait d'abord se séparer d’Arthur et d’Aaron Ramsey, deux salaires importants qui plombent le club turinois, et qui l'empêcheraient de poser la somme demandée par le club de la capitale.

Ramsey, la clé de l’opération Paredes ?