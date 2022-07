Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos aura du mal à boucler ce gros transfert

Publié le 22 juillet à 09h45 par Hugo Ferreira

Le dossier Milan Skriniar traine en longueur. Pourtant, le Paris Saint-Germain fait du Slovaque sa priorité, mais ne parvient pas à trouver un accord avec l’Inter qui songerait à conserver le défenseur. S’il ne s’engage pas en faveur du PSG, alors le principal concerné pourrait prolonger son contrat avec les Nerazzurri, qui court pour le moment jusqu’en juin 2023.

Désireux de renforcer son secteur défensif, le Paris Saint-Germain a déjà étudié plusieurs profils, et celui de Milan Skriniar semble être sorti du lot. Le club de la capitale fait du Slovaque sa priorité, et les possibles départs de Presnel Kimpembe et Abdou Diallo pourraient accélérer cette opération. Cependant, alors que les attentes de l’Inter sont jugées trop élevées par le club de la capitale, aucun accord n’a pour le moment été trouvé entre les deux parties, et les Nerazzurri pourraient conserver leur joueur.

Mercato - PSG : Un gros transfert va capoter https://t.co/Yvh3kusQfc pic.twitter.com/l2jAsUc3DZ — le10sport (@le10sport) July 21, 2022

Inzaghi veut garder Skriniar

Le dossier Milan Skriniar se refroidirait de plus en plus pour le Paris Saint-Germain. En effet, selon les informations du Corriere dello Sport , l’Inter freinerait le club de la capitale car l’entraineur Nerazzurri , Simone Inzaghi, souhaiterait toujours pouvoir compter sur le défenseur slovaque la saison prochaine. Si le PSG veut tout de même s’octroyer les services du joueur de 27 ans, alors il faudra faire une très grosse offre. Un dossier qui devra être bouclé cet été, ou Skriniar pourrait prolonger son contrat.

Une prolongation de contrat dans les tuyaux ?