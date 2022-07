Foot - Mercato - PSG

Avant Mukiele, les joueurs de l’équipe de France recrutés sous QSI

Publié le 22 juillet à 07h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG s’apprête à boucler l’arrivée de Nordi Mukiele en provenance du RB Leipzig, sous la forme d’un prêt avec une option d’achat obligatoire, le projet QSI a déjà accueilli par le passé huit recrues ayant déjà porté le maillot de l’équipe de France. Retour sur ces précédentes opérations par ordre chronologique.

Kevin Gameiro

Recruté par le PSG au tout début de l’ère QSI en provenance du FC Lorient, à l’été 2011, Gameiro était l’un des symboles de la nouvelle ère qui s’ouvrait au sein du club de la capitale. Mais finalement, un an seulement après son transfert au Parc des Princes, il a vu débarquer en grande pompe un certain Zlatan Ibrahimovic, qui a précipité son déclin dans la hiérarchie des attaquants et par la suite son départ du PSG.

Jérémy Ménez

Longtemps considéré comme l’un des grands espoirs du football français en attaque, Jérémy Ménez avait d’ailleurs commencé à s’installer régulièrement chez les Bleus à partir de 2010 avant que le PSG ne décide de le recruter en provenance de l’AS Rome. Il a été titulaire quelques années avec le club de la capitale, comptabilisant d’ailleurs 24 sélections (2 buts) en sélection nationale. Mais son départ du PSG pour le Milan AC en 2014 a sonné le début de la fin avec les Bleus.

Mercato - PSG : Les recrues les moins bling-bling de QSI https://t.co/C86fC0kd8e pic.twitter.com/3Pg96pbaQl — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 3, 2022

Blaise Matuidi

Avant même de débarquer au PSG à l’été 2011, Blaise Matuidi avait déjà porté le maillot de l’équipe de France, ce qui prouvait donc déjà à l’époque tout son potentiel. Dès lors de son arrivée au Parc des Princes, il a bien évidemment été un élément indispensable du PSG et petit à petit de l’équipe de France, contribuant largement au sacre des Bleus en Coupe du Monde 2018.

Yohan Cabaye

En janvier 2014, le PSG voulait impérativement un gros renfort au milieu de terrain et avait finalement jeté son dévolu sur Yohan Cabaye qui a débarqué de Newcastle pour 25M€. L’expérience parisienne de l’international français a finalement été plutôt décevante, et ce alors que Cabaye était un élément bien installé chez les Bleus à l’époque (48 sélections, 4 buts).

Layvin Kurzawa

Peu de gens le savent, mais Layvin Kurzawa avait honoré sa toute première sélection en équipe de France alors qu’il portait encore le maillot de l’AS Monaco : c’était en novembre 2014 à l’occasion d’un match en contre l’Albanie (1-1) à Rennes. Et l’été suivant, le latéral gauche était finalement transféré au PSG pour 25M€ où il n’a jamais réussi à confirmer les gros espoirs placés en lui.

Hatem Ben Arfa

Après une remarquable saison avec l’OGC Nice (18 buts, 7 passes décisives en Ligue 1), Hatem Ben Arfa avait l’embarras du choix pour son mercato estival (FC Barcelone, FC Séville), mais il décidait finalement de débarquer au PSG. Son expérience francilienne a rapidement viré au fiasco puisqu’il a été placardisé assez rapidement par Unai Emery, ce qui a mis un terme définitif à son histoire internationale très contrastée avec l’équipe de France (15 sélections, 2 buts).

Lassana Diarra

Après avoir été pendant longtemps un grand habitué de l’équipe de France où il a comptabilisé au total 34 sélections, Lassana Diarra débarquait au PSG sur la fin de sa carrière en janvier 2018 avec le statut de joueur très expérimenté. Mais son passage au Parc des Princes n’a pas forcément marqué les esprits…

Kylian Mbappé

Et enfin, pour compléter cette liste des internationaux français recrutés sous l’ère QSI au PSG, comment ne pas évoquer le phénomène Kylian Mbappé ? L’attaquant tricolore avait déjà honoré plusieurs sélections avant même son transfert XXL de l’AS Monaco vers le PSG en 2017 (prêt avec obligation d’achat de 180M€). Et Mbappé s’est rapidement imposé comme un élément incontournable, autant au sein du club de la capitale qu’en sélection nationale.