PSG : Icardi a refusé un gros transfert et contrarie Luis Campos

21 juillet

Annoncé avec insistance sur le départ alors qu’il n’entre plus du tout dans les plans du PSG, Mauro Icardi aurait eu une touche concrète avec l’AS Rome ces dernières semaines. Mais le buteur argentin, malgré son statut d’indésirable aux yeux de Luis Campos, a refusé cette option et semble déterminé à rester.

Dès le mois de mai dernier, et alors que les spéculations allaient déjà bon train quant à son avenir très incertain avec le PSG, Mauro Icardi montait au créneau via un post sur Instagram : « Il y a beaucoup de fausses nouvelles à mon sujet. C'est totalement faux. Je reste au PSG, j'ai un contrat à long terme et mon avenir est au Paris-Saint Germain, j'adore le club et la ville », indiquait le buteur argentin, qui affichait une position catégorique quant à son avenir. Et elle ne semble pas avoir vraiment évolué.

Icardi déterminé à rester au PSG

En effet, comme l’a révélé Foot Mercato ce jeudi, Mauro Icardi refuserait d’entendre parler d’un départ du PSG où son contrat court jusqu’en 2024 et où il perçoit un salaire annuel de 12M€. L’ancien buteur de l’Inter Milan, qui avait été recruté définitivement par le PSG en 2020 après une saison convaincante en prêt, n’a depuis jamais retrouvé son meilleur niveau et fait désormais office de remplaçant de luxe au Parc des Princes. Mais Icardi ne souhaite pas envisager un départ du PSG, alors qu’il dispose pourtant de pistes concrètes…

Mourinho voulait le relancer à l’AS Rome

Toujours selon les révélations de Foot Mercato , le dernier prétendant en date de Mauro Icardi se nomme l’AS Rome. L’écurie italienne, entraînée par José Mourinho, souhaitait relancer le numéro 9 du PSG cet été et le Special One a d’ailleurs eu un échange avec Luis Campos au sujet d’Icardi. Mais ce dernier, peu attiré par la perspective d’un nouveau challenge du côté de l’AS Rome où il aurait fallu qu’il revoie ses exigences salariales à la baisse, a rapidement fermé la porte.

Aucun cadeau de la part d’Icardi

Mauro Icardi ne fera donc aucun cadeau au PSG et semble bien déterminé à continuer à toucher son salaire confortable plutôt que d’aller relever un nouveau challenge sportif, alors qu’en plus de l’AS Rome, l’OGC Nice et Monza ont été annoncés sur les traces du buteur argentin. Et malheureusement pour le PSG, tant que le départ d’Icardi ne sera pas acté et ne libérera pas une place dans le secteur offensif, il paraît difficile d’envisager un transfert de Gianluca Scamacca (23 ans, Sassuolo), courtisé par Luis Campos.