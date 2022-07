Foot - Mercato - PSG

PSG : Paredes impliqué dans une grosse opération sur le mercato ?

Publié le 21 juillet à 12h15 par Arthur Montagne

Bien décidé à alléger son effectif, le PSG pourrait se séparer de Leandro Paredes. Le milieu de terrain argentin n'est plus totalement dans les plans de Christophe Galtier et serait la priorité de la Juventus sur le mercato. La Vieille Dame pourrait proposer un échange avec Moise Kean.

Bien décidé à alléger son effectif cet été, le PSG espère vendre sur le mercato. Cependant, jusqu'ici, seuls Alphonse Areola et Macin Bulka ont été vendu, respectivement à West Ham et à l'OGC Nice, tandis que Colin Dagba a été prêté. Ce qui est loin d'être suffisant. Par conséquent, d'autres départs sont attendus, notamment dans l'entrejeu. Dans cette optique, la Serie A pourrait représenter une belle opportunité puisque l'AS Roma s'intéresse à Georginio Wijnaldum tandis que la Juventus s'attaque à Leandro Paredes.

Paredes est la priorité de la Juventus

Selon les informations de Tuttosport , Leandro Paredes est même la priorité de la Juventus qui s'est lancée dans une large revue d'effectif sur le mercato. Et pour épauler Paul Pogba, la Vieille Dame souhaite attirer l'Argentin. Pour cela, il faudra toutefois se séparer d'Arthur, ciblé par Arsenal, mais également d'Aaron Ramsey dont le salaire plombe les finances du club turinois.

Un échange Kean-Paredes ?