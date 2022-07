Foot - Mercato - OM

OM : Tudor va enrager, Strootman bloque un transfert

Publié le 21 juillet à 08h45 par Arthur Montagne

Très actif ces ces dernières heures sur le mercato, l'OM a bouclé les transferts de Jonathan Clauss (RC Lens) et Luis Suarez (Grenade), tandis que Ruben Blanco (Celta Vigo) est arrivé sous la forme d'un prêt. Le tout simplement sur la journée de mercredi. Cependant, Pablo Longoria a également connu une déception.

La journée de mercredi a été particulièrement faste pour l'OM qui a officialisé les transferts de Luis Suarez et Jonathan Clauss, mais également le prêt de Ruben Blanco, la nouvelle doublure de Pau Lopez. Et pourtant, Pablo Longoria attendait une autre recrue à savoir Darko Lazovic. Tout semblait réglé entre l'OM et l'Hellas Vérone pour un transfert avoisinant les 5M€ tandis que Kevin Strootman ferait le chemin inverse et retournerait en Serie A.

Transferts - OM : Tudor intervient pour le mercato de Longoria https://t.co/fgDOI7cyHk pic.twitter.com/QRjQjj5QMy — le10sport (@le10sport) July 20, 2022

Strootman plombe le transfert de Lazovic

Cependant, alors que tout semblait bouclé, l'opération a connu un gros contre-temps comme l'explique Gianluca Di Marzio. En effet, l'OM et l'Hellas Vérone n'arrivent pas à se mettre d'accord au sujet de Kevin Strootman. Les deux clubs peinent à trouver un terrain d'entente sur les modalités de l'arrivée du Néerlandais à Vérone. Par conséquent, ce dossier est au point mort.

Lazovic était prêt à s'envoler pour Marseille

Et pourtant, tout semblait bouclé pour le transfert de Darko Lazovic qui était prêt à s'envoler pour Marseille par le biais d'un vol privé organisé par l'OM. Mais l'international serbe a fait demi-tour. Le transfert n'est pas définitivement enterré, mais il s'est clairement compliqué pour le plus grand regret d'Igor Tudor qui se réjouissait de récupérer un joueur dont il avait fait un cadre à l'Hellas Vérone.