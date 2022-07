Foot - Mercato - OM

OM : Pour ce nouveau transfert de Longoria, c'est imminent

Publié le 20 juillet à 15h15 par Amadou Diawara

Désireux de renforcer le couloir gauche d'Igor Tudor, Pablo Longoria aurait bouclé le transfert de Darko Lazovic. Un joueur que l'actuel coach de l'OM connait très bien, puisqu'il l'a entrainé à l'Hellas Verone. Et pour finaliser son départ vers l'OM, Darko Lazovic serait attendu ce mercredi après-midi à Marseille.

Alors qu'il souhaiterait évoluer avec une défense à trois à l'OM, Igor Tudor aurait besoin d'un nouveau piston gauche. Conscient de la situation, Pablo Longoria se serait activé en coulisses et aurait travaillé sur la piste d'un ancien protégé de son entraineur.

Darko Lazovic à Marseille ce mercredi après-midi ?

Selon la presse italienne, Pablo Longoria aurait jeté son dévolu sur Darko Lazovic. D'ailleurs, le président de l'OM aurait déjà bouclé la signature du pensionnaire de l'Hellas Verone. En effet, d'après Gianluca Di Marzio, Darko Lazovic devrait s'engager en faveur de Marseille pour une durée de trois ans, tandis que le club italien devrait encaisser 4 à 5M€ en indemnité de transfert et récupérer Kevin Strootman en contrepartie.

Plus qu'un ultime détail à régler par l'OM pour le transfert de Lazovic ?