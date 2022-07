Foot - Mercato - OM

OM : Longoria va réussir un miracle sur le mercato

Publié le 20 juillet à 12h45 par Arthur Montagne

Comme annoncé par la presse italienne, l'OM a bouclé le transfert de Darko Lazovic, qui va débarquer en provenance de l'Hellas Vérone. Un joli coup qui va ravir Igor Tudor qui récupère un joueur qu'il connaît bien. Mais surtout, Pablo Longoria a réussi à inclure Kevin Strootman dans l'opération.

Pablo Longoria est en feu sur le mercato. Après avoir annoncé un accord avec Grenade pour le transfert de Luis Suarez, l'OM a présenté ses trois nouveaux défenseurs centraux, à savoir Chancel Mbemba, Isaak Touré et Samuel Gigot. Lors de cette conférence de presse, Pablo Longoria en a d'ailleurs profité pour annoncer que Jonathan Clauss et Ruben Blanco allaient également arriver. Mais c'est loin d'être terminé.

Lazovic débarque à l'OM...

En effet, contre toute attente, l'OM va également boucler le transfert de Darko Lazovic comme l'a révélé TMW . Une bonne nouvelle pour Igor Tudor qui va récupérer un joueur qu'il adore et dont il avait fait un cadre à l'Hellas Vérone. L'international serbe devrait débarquer pour occuper le poste de piston gauche où aucun joueur ne s'imposait pour le moment dans l'effectif marseillais.

#Strootman @HellasVeronaFC nell'operazione #Lazovic @OM_Officiel #calciomercato @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 20, 2022

... Strootman est inclus dans le deal !

Mais surtout, l'OM réussit une magnifique opération puisque selon les informations de Gianluca Di Marzio, Kevin Strootman va intégrer la transaction ! Une excellente nouvelle pour le club phocéen qui ne savait plus comment se séparer du milieu de terrain néerlandais, énorme flop de l'ère McCourt et dont le salaire plombe les finances marseillaises. Le journaliste italien présente donc le détail du transfert de Darko Lazovic qui va s'engager pour 3 ans à l'OM. Le montant de l'opération est compris entre 4 et 5M€ et Kevin Strootman fera donc le chemin inverse.