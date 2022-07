Foot - Mercato - OM

OM : Les deux prochains coups du mercato sont déjà identifiés

Alors que l’OM enchaine les recrues en cette période de mercato estival et compte déjà quatre nouveaux renforts rien que pour son équipe première et deux autres qui vont débarquer dans les prochaines heures, Pablo Longoria va repartir de plus belles avec de nouvelles priorités en tête sur le marché. Explications.

Samuel Gigot, Issak Touré, Chancel Mbemba, Luis Suarez… L’OM n’a pas chômé depuis le début du mercato estival et enchaine les nouvelles recrues, sans compter les autres jeunes éléments recrutés pour renforcer l’équipe réserve. Et Pablo Longoria l’assure, d’autres recrues sont encore attendues dans les jours et les semaines à venir : « On doit donner la possibilité au coach de travailler avec un groupe large. Tout le monde s'attend à avoir des nouvelles tous les jours. Il faut être patient, on a l'obligation d'être compétitif », a indiqué le président de l’OM mardi en conférence de presse.

Clauss et Blanco, c’est imminent pour l’OM

Sans surprise et comme cela a été confirmé un peu partout ces dernières heures, l’OM dispose déjà d’un accord de principe avec le RC Lens pour le transfert de Jonathan Clauss et un autre avec le Celta Vigo au sujet de Ruben Blanco, gardien espagnol, qui va donc pallier le départ de Steve Mandanda et venir concurrencer Pau Lopez à l’OM cette saison : « On a un accord de principe avec Lens pour Clauss. Blanco est en train de voyager, on a un accord de principe avec le Celta Vigo », a une nouvelle fois confirmé Longoria mardi au sujet de ses deux prochains renforts à l’OM. Mais ce n’est pas tout…

L’OM attend Veretout au milieu de terrain…

L’EQUIPE indique dans ses colonnes du jour que l’OM est également en quête d’un renfort au milieu de terrain et rappelle que l’option numéro un de Pablo Longoria se nomme toujours Jordan Veretout (29 ans). Sous contrat jusqu’en 2024 avec l’AS Rome où José Mourinho ne compte plus forcément sur lui, l’international français est déjà perçu à l’OM comme étant le profil idéal pour faire oublier Boubacar Kamara qui est parti libre cet été. Toutefois, les négociations entre le club phocéen et l’AS Rome avancent lentement, et l’OM craint une surenchère des autres courtisans de Veretout qui a la cote sur ce mercato.

… et Tavares comme piston gauche