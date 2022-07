Foot - Mercato - OM

Longoria peut boucler le transfert d’un autre international

Publié le 19 juillet à 19h30 par Axel Cornic

Après les arrivées de Samuel Gigot, Isaak Touré et de Chancel Mbemba, l’Olympique de Marseille s’apprête à accueillir Luis Suarez, Jonathan Clauss et Ruben Blanco. Mais Pablo Longoria travaillerait également sur une autre piste avec Jordan Veretout, qui ne semble plus rentrer dans les plans de José Mourinho à l’AS Roma.

L’OM est déchainée. Alors que certains se demandaient si Pablo Longoria n’a pas perdu trop de temps en ce mercato, la réponse n’a pas tardé à arriver... ou plutôt les réponses ! Le président de l’OM a présenté ce mardi les nouvelles recrues Isaak Touré, Samuel Gigot et Chancel Mbemba et a même annoncé l’arrivée prochaine de deux nouveaux joueurs. « On a un accord de principe avec Lens pour Clauss. Blanco est en train de voyager, on a un accord de principe avec le Celta Vigo » a déclaré Longoria en conférence de presse. Jonathan Clauss devrait vraisemblablement rejoindre l’OM dans une opération évalué à 11M€ et pourrait être précieux dans le dispositif d'Igor Tudor, au poste de piston droit. Pour le gardien espagnol, il devrait bientôt passer ses visites médicales à Marseille et devenir la doublure de Pau Lopez.

Transferts - OM : Un international français a débarqué à Marseille https://t.co/Ar8he6L3fe pic.twitter.com/OXARfiIqXa — le10sport (@le10sport) July 19, 2022

« On a discuté de différents profils de joueurs »

Mais ce n’est pas fini ! Lors de la conférence de presse de ce mardi, Pablo Longoria a également avoué qu’il travaille sur d’autres dossiers, notamment avec Jordan Veretout. « On a discuté de différents profils de joueurs. Veretout est un joueur de Rome. Nuno Tavares cherche encore sa place à Arsenal. On va voir dans les prochaines semaines, on recherche un joueur à gauche » a déclaré le président de l’OM. « On parle de joueurs de haut niveau avec beaucoup de sollicitations. C'est un marché où il faut être patient ». En Italie on parle d’un intérêt de l’OM depuis plusieurs mois déjà, avec Longoria qui aurait présenté une première offre de 8M€ dès le printemps dernier.

La Roma n’acceptera qu’un transfert sec

D’après les informations de L’Equipe , Jordan Veretout serait devenu la grande priorité de l’OM au milieu de terrain. Le vide laissé par le départ de Boubacar Kamara à la fin de son contrat n’a toujours pas été comblé et c’est donc le milieu de l’AS Roma qui pourrait être l’heureux élu. Des négociations seraient effectivement en cours et en Italie, Il Corriere dello Sport explique que Pablo Longoria n’aura pas une grande marge de manœuvre. Les bases posées par les Romains sont simples : Veretout ne partira que dans le cadre d’un transfert sec, pour une somme comprise entre 10 et 15M€.

Veretout à Marseille dès ce mercredi ?