OM : Longoria calme tout le monde dans deux dossiers brûlants

Publié le 19 juillet à 15h15 par Arthur Montagne

Interrogé sur l'avancée du mercato, Pablo Longoria a notamment évoqué les situations de Jordan Veretout (AS Roma) et Nuno Tavares (Arsenal), deux joueurs qui seraient des priorités pour l'OM. Mais le président marseillais se montre assez peu optimiste quant une conclusion rapide de ce dossier.

Le mercato de l'OM a connu un sacré coup d'accélérateur. En effet, après les arrivées d'Isaak Touré et Chancel Mbemba, le club phocéen a bouclé le transfert de Luis Suarez. Mais ce n'est pas encore terminé puisque l'arrivée d'un milieu de terrain pour remplacer Boubacar Kamara ainsi que celle d'un latéral gauche sont attendues. Dans cette optique, les noms de Jordan Veretout (AS Roma) et Nuno Tavares (Arsenal) reviennent avec insistance.

«C'est un marché où il faut être patient»

Présent en conférence de presse, Pablo Longoria a été interrogé sur ces deux dossiers, mais il se montre assez évasif : « On a discuté de différents profils de joueurs. Veretout est un joueur de Rome. Nuno Tavares cherche encore sa place à Arsenal. On va voir dans les prochaines semaines, on recherche un joueur à gauche. On parle de joueurs de haut niveau avec beaucoup de sollicitations. C'est un marché où il faut être patient. »

