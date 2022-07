Foot - Mercato - OM

OM : Un club étranger s'active pour le transfert de Bamba Dieng

Publié le 19 juillet à 14h10 par Quentin Guiton

L’OM accélère sur son mercato. Après avoir bien recruté en défense centrale, les Olympiens ont mis la main sur Luis Suárez en attaque. Jonathan Clauss (RC Lens) et Ruben Blanco (Celta Vigo) pourraient très rapidement suivre l’attaquant colombien. Mais dans le sens inverse, l’attaquant Bamba Dieng pourrait quitter Marseille, lui qui intéresserait Fribourg…

L’année prochaine, l’OM jouera la Ligue des champions. Et pour tenter ne pas faire que de la figuration, Pablo Longoria a promis du mouvement dans l’effectif ! Mais après les recrutements de Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba en défense, le mercato de l’OM ne décollait pas vraiment. Et puis il y a eu cette lourde défaite en amical face à Norwich City (3-0) au terme de laquelle Igor Tudor et Jacques Cardoze avaient assuré que des recrues allaient vite arriver. Depuis, ça s’est emballé !

Mercato - OM : Après Luis Suarez, Longoria proche de boucler un nouveau transfert ? https://t.co/EYMa2emL0V — le10sport (@le10sport) July 19, 2022

L’OM passe à la vitesse supérieure

Ainsi, selon La Provence , Pablo Longoria voudrait enregistrer deux ou trois transferts d’ici la fin de semaine ! Pour remplacer Steve Mandanda parti du côté de Rennes, le gardien Ruben Blanco devrait rapidement débarquer sous forme de prêt du Celta Vigo. L’Espagnol viendrait donc jouer en tant que gardien numéro deux derrière Pau Lopez. Puis, selon L’EQUIPE , l’OM serait enfin tombé d’accord avec le RC Lens pour Jonathan Clauss, la priorité au poste de piston droit. A présent, les Olympiens se pencheraient même sur Jordan Veretout (AS Rome) comme possible successeur de Boubacar Kamara au milieu. Enfin, l’attaquant de Grenade Luis Suárez va faire son arrivée surprise à l’OM !

Suárez In, Dieng Out ?