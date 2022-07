Foot - Mercato - OM

Longoria et Tudor ont enfin trouvé le successeur de Boubacar Kamara

Publié le 19 juillet à 12h10 par Amadou Diawara

Pour pallier le départ de Boubacar Kamara, Pablo Longoria et Igor Tudor ont choisi de miser sur Jordan Veretout. Pour obtenir gain de cause sur ce dossier, la direction de l'OM aurait lancé les hostilités ces derniers jours. Et grâce aux bonnes relations entre le club phocéen et l'AS Rome, Pablo Longoria pourrait très vite finaliser le transfert de Jordan Veretout.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2022 avec l'OM, Boubacar Kamara est parti librement et gratuitement et s'est engagé en faveur d'Aston Villa. Pour combler le départ de son milieu de terrain, Pablo Longoria aurait décidé de miser en priorité sur Jordan Veretout.

EXCLU - Mercato : Nantes, Nice et l’OM sur Boulaye Dia https://t.co/zVeawyjO0r — le10sport (@le10sport) July 19, 2022

Jordan Veretout, le digne héritier de Boubacar Kamara

Selon les informations de L'Equipe , divulguées ce mardi matin, l'OM aurait fait de Jordan Veretout sa priorité au milieu de terrain. D'ailleurs, Igor Tudor aurait validé la signature du pensionnaire de l'AS Rome. Ainsi, Pablo Longoria aurait décidé de lancer les hostilités sur ce dossier.

Le transfert de Jordan Veretout bientôt bouclé par l'OM ?