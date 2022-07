Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria et Ribalta sont enfin fixés pour ces deux transferts

Publié le 18 juillet 2022 à 20h00 par Axel Cornic

Après Pau Lopez et Cengiz Ünder, l’Olympique de Marseille semble vouloir boucler des nouveaux deals avec l’AS Roma en ce mercato estival. Cela concernerait notamment Jordan Veretout et Justin Kluivert, dont les situations semblent toutefois avoir changé ces dernières semaines, à en croire les indiscrétions des médias italiens.

La Serie A a souvent été le terrain de chasse favori de Pablo Longoria. Par le passé le président de l’OM y a bouclé quelques jolis coups et cela pourrait bien continuer. Les médias transalpins assurent en effet que Longoria multiplierait les contacts avec l’AS Roma, club avec lequel il entretiendrait d’excellentes relations.

Mercato - OM : Barcelone fait capoter une grosse opération de Longoria https://t.co/nK2tTjrasl pic.twitter.com/AsPGrR3nsI — le10sport (@le10sport) July 18, 2022

La Roma veut finalement garder Veretout

Lors du départ de Boubacar Kamara en fin de saison, un nom a rapidement fait surface avec Jordan Veretout. Ce dernier semblait avoir perdu sa place à l’AS Roma et une offre de 8M€ de la part de l’OM a même été évoquée début juin. Finalement, Nicolo Schira nous apprend ce dimanche que le milieu français devrait rester chez les Giallorossi cette saison et un départ ne serait donc plus d’actualité.

Mais cherche toujours un nouveau club pour Kluivert

Tout le contraire de son coéquipier Justin Kluivert ! Revenu après un prêt à l’OGC Nice, le Néerlandais ne serait toujours pas dans les plans de José Mourinho, même en cas de départ de Nicolo Zaniolo. D’après les informations de Schira il serait même tout en haut de la liste des indésirables, dont le directeur sportif Tiago Pinto souhaiterait rapidement se débarrasser.