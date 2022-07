Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Barcelone fait capoter une grosse opération de Longoria

Publié le 18 juillet 2022 à 15h15 par Thomas Bourseau

Ces derniers jours, Pablo Longoria travaillerait sur le recrutement d’un nouveau gardien pour combler le vide causé par le départ de Steve Mandanda à Rennes. Cependant, la piste prioritaire de l’OM menant à Ruben Blanco, pourrait se volatiliser à cause d’un joueur du FC Barcelone.

Le 6 juillet dernier, un monument de l’OM s’en est allé du côté du Stade Rennais. En effet, après quatorze saisons pleines passées à Marseille, Mandanda a plié bagage en laissant Pablo Longoria dans l’embarras. En effet, le président de l’OM affirmait lors de la conférence de presse de présentation d’Igor Tudor qu’une concurrence entre deux gardiens serait une nouvelle fois d’actualité.

Ruben Blanco à l’OM, Neto au Celta Vigo

L’occasion pour L’Equipe et La Provence d’évoquer un intérêt de l’OM pour Ruben Blanco, portier du Celta Vigo, qui serait emballé par l’idée de quitter le club galicien en raison de son temps de jeu minime la saison dernière. Blanco serait perçu comme étant une priorité de l’Olympique de Marseille pour le poste de gardien et Neto pourrait aider l’OM. C’est du moins ce que SPORT a révélé dimanche. Alors que le Celta Vigo aimerait mettre la main sur le successeur de Ruben Blanco avant de se séparer de lui, Neto serait un sujet de discussions entre le FC Barcelone et le Celta Vigo.

Neto refuserait d’aller au Celta Vigo