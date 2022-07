Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énorme aveu de l’OM sur le transfert de Clauss

Publié le 18 juillet 2022 à 9h10 par Thomas Bourseau

Jonathan Clauss à l’OM ? Depuis quelque temps, le nom du latéral droit du club est constamment lié à l’équipe phocéenne. Cependant, l’OM refuserait de répondre favorablement aux demandes du RC Lens et a fait passer un message fort en coulisse sur le recrutement d’un piston droit.

Avant la clôture du mercato estival, Pablo Longoria cultiverait le désir de mener à bien plusieurs gros dossiers. Jusqu’à aujourd’hui, trois nouveaux visages sont à signaler du côté de Marseille en les personnes de Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba. D’après La Provence, le plan de l’OM serait de boucler deux à trois nouvelles recrues d’ici la journée de dimanche.

L’OM refuse de payer les 10M€ réclamés par Lens pour Clauss

Parmi elles, Ruben Blanco serait attendu à l’OM pour prendre la place laissée vacante par Steve Mandanda, parti au Stade Rennais. Mais là ne résiderait pas l’unique piste de l’Olympique de Marseille. Toujours d’après La Provence , les hommes d’Igor Tudor seraient bien conscients qu’il faudrait injecter du sang neuf dans les couloirs du secteur défensif. Jonathan Clauss serait une piste prise en considération par l’OM qui courtiserait avec assiduité le latéral du RC Lens, club qui repousserait systématiquement les avances du club phocéen, réclamant 10M€, indemnité de transfert que l’OM refuserait de débourser.

Mercato - OM : Longoria tout proche de boucler trois nouveaux transferts ? https://t.co/wZV4FDpcGl pic.twitter.com/xoTbWQxMmf — le10sport (@le10sport) July 18, 2022

« Il y a des dizaines de pistons droits sur le marché »