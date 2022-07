Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quand Jonathan Clauss se fait interpeller pour l'OM

Publié le 17 juillet 2022 à 13h45 par Hugo Ferreira

Conscient que l’effectif a besoin d’être fortifié afin de pouvoir faire bonne impression en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille a déjà étudié de nombreux profils. Parmi eux se trouve Jonathan Clauss. Très en vue avec le RC Lens, l’international français, qui n’a plus qu’un an de contrat, pourrait donc filer à l'OM. Ce qu'on ne veut pas chez les supporters lensois.

Désireux qu’Igor Tudor puisse avoir à disposition un effectif capable de rivaliser avec les géants européens en Ligue des champions, Pablo Longoria souhaite attirer de nombreux joueurs à Marseille, et ce dans chaque secteur. En défense, Samuel Gigot, recruté cet hiver, a fait ses premiers pas dans le groupe, tandis que Chancel Mbemba et Isaak Touré ont été les deux premières signatures estivales de l’OM. Toutefois, les Phocéens ne comptent pas s’arrêter là, et ciblent désormais un joueur qui a fait ses preuves en Ligue 1.

Marseille s’intéresse à Clauss

Convaincant durant son prêt de 6 mois à l’Olympique de Marseille, Pol Lirola a définitivement rejoint la cité phocéenne lors du précédent mercato estival. Cependant, l’Espagnol n’a pas affiché le même niveau cette saison, et a déçu. Son remplaçant est cherché et l’OM compte attirer un joueur de qualité. Ainsi, Jonathan Clauss est pisté. Toutefois, le RC Lens aimerait voir son latéral rester, et les supporters n’hésitent pas à lui faire savoir.

