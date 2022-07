Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Un nouvel échec pour Longoria sur le mercato

Publié le 17 juillet 2022 à 11h30 par Quentin Guiton

Pablo Longoria a promis un mercato animé à l’OM cet été. Mais pour l’instant, le club patine. Si en défense, les Olympiens ont déjà enregistré plusieurs renforts, c’est loin d’être le cas au milieu et en attaque. Pourtant, l’OM a activé de nombreuses pistes ! Mais Longoria enchaine les échecs. Et ce dimanche, la liste vient encore de s’allonger…

Les choses vont changer à l’OM. Jorge Sampaoli parti à la surprise générale, c’est Igor Tudor qui a été choisi pour lui succéder. Et l’effectif aussi va être modifié cet été. Qualifié pour la Ligue des champions la saison prochaine, l’OM veut se renforcer pour être compétitif. Et les Phocéens ont déjà bien fait bouger les choses en défense. Malgré la perte de William Saliba de retour de prêt du côté d’Arsenal, Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba ont débarqué. Et au niveau des pistons, l’OM travaillerait actuellement sur Jonathan Clauss (RC Lens) et Nuno Tavares (Arsenal). Mais si on remonte plus haut sur le terrain, c'est plus compliqué…

Transferts - OM : Le feu va passer au vert pour ce coup en Premier League https://t.co/CeB19c1Pk1 pic.twitter.com/n06jjSUVjz — le10sport (@le10sport) July 17, 2022

Witsel l’échec retentissant

D’abord, l’une des priorités de l’OM était de trouver un remplaçant à Boubacar Kamara. Le pilier du milieu marseillais la saison dernière a décidé de quitter son club formateur pour découvrir la Premier League et Aston Villa. Pour lui succéder, Pablo Longoria a dressé une longue liste. Parmi les cibles, la grande priorité était Axel Witsel, libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Dortmund. Le joueur aurait même été proche de rejoindre Marseille mais Longoria s’est pris un mur. En effet, le Belge a finalement préféré rejoindre l’Atlético Madrid. Un échec cuisant qui aurait même été l’une des causes du départ de Jorge Sampaoli.

Guère mieux en attaque

Du côté de l’attaque, c’est la même chanson. Des gros noms sont sortis comme Dries Mertens et Memphis Depay, mais aucun d’eux n’a signé à l’OM. Et même sans parler de noms ronflants, le club olympien a du mal. On a pu le voir avec le cas Mohamed-Ali Cho. Après une très belle saison du côté du SCO d’Angers, Cho avait tapé dans l’œil de l’OM qui en avait fait une de ses priorités en attaque. Les Marseillais s’étaient même entendus avec le club angevin pour un transfert autour des 12M€ plus bonus. Mais là encore, c’est avec le joueur que ça a bloqué. Pablo Longoria n’a pas réussi à convaincre Cho qui a finalement préféré rejoindre la Real Sociedad.

Nouvel échec en vue