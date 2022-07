Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a bouclé un transfert, Tudor s’y oppose

Publié le 17 juillet 2022 à 10h30 par Thomas Bourseau

Président de l’OM, Pablo Longoria continuerait d’avancer doucement, mais sûrement pour le renforcement de l’effectif marseillais. Et alors qu’un terrain d’entente aurait été trouvé pour le transfert de Tiémoué Bakayoko, le coach Igor Tudor s’opposerait pour le moment à sa venue. Toute cette opération pourrait d’ailleurs capoter en raison de l’intérêt du FC Valence.

Avant la clôture du mercato estival, Pablo Longoria aimerait continuer de redessiner les contours de l’effectif d’Igor Tudor et pas seulement dans le secteur défensif. Jusqu’ici, le président de l’OM a offert 3 défenseurs centraux à l’entraîneur croate en les personnes de Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba, dernière recrue en date remontant au 15 juillet.

Longoria multiplie les pistes au milieu de terrain

Le gros axe de travail actuel de Longoria semblerait être l’entrejeu, en attestent les pistes activées par le président de l’OM. En effet, le patron de l’Olympique de Marseille aurait des vues sur Adrien Tameze, ancien de Ligue 1 passé notamment par l’OGC Nice, et qui a évolué sous les ordres d’Igor Tudor la saison passée à l’Hellas Vérone. D’ailleurs, le milieu de terrain franco-camerounais de 28 ans s’est montré plutôt emballé par l’idée de retrouver son ancien coach à l’OM. En outre, Abdülkadir Ömür serait aussi dans le viseur de Pablo Longoria.

Un accord trouvé par l’OM pour le transfert de Bakayoko

Retournement de situation pour Tiémoué Bakayoko ? Ces derniers jours, La Provence révélait que bien que le nom de Bakayoko revenait dans la presse du côté de l’OM, aucun intérêt concret n’aurait été formulé par le comité de direction de l’Olympique de Marseille. Pire, le milieu de terrain de Chelsea, prêté au Milan AC jusqu’en juin 2023, ne serait pas une option envisagée par l’OM. Foot Mercato a affirmé le contraire ce dimanche. D’après le média, un accord aurait même été trouvé entre l’OM et l’international français pour qu’il signe un contrat de quatre ans au sein du club marseillais.

Tudor bloquerait le transfert de Bakayoko et Valence est en embuscade