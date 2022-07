Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Tudor annonce la couleur pour le mercato, des renforts annoncés

Publié le 16 juillet 2022 à 23h45 par Dan Marciano

Ce samedi, l'OM s'est lourdement incliné face à Norwich (3-0). Après cette rencontre amicale, Igor Tudor s'est présenté devant les micros pour balayer l'actualité du club marseillais et faire le point sur le mercato estival. Le technicien croate est ravi de pouvoir compter sur Chancel Mbemba et a annoncé l'arrivée de nouvelles recrues dans les prochaines semaines

Trois, c'est le nombre de recrues estivales de l'OM. Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba sont venus renforcer le groupe mené par Igor Tudor. Mais responsable de la communication, Jacques Cardoze a confirmé que d'autres joueurs devraient être signés dans les prochaines semaines. « C'est toujours angoissant pour les supporters mais de l'intérieur du club, ce qui compte, c'est de rester serein et de travailler convenablement. Le mot d'ordre, c'est d'être calme et patient. Il y aura entre 5 et 8 recrues, il y en a déjà eu 3. Les chiffres dépendent aussi des opportunités. Il peut se passer beaucoup de choses, aussi bien pour les arrivées que les sorties. Il reste encore six semaines » a confié le dirigeant de l'OM.

« Concernant Mbemba, je suis heureux »

Ce samedi, l'OM disputait un match de préparation face à Norwich. A l'arrivée, une lourde défaite pour les hommes d'Igor Tudor (3-0). Après ce match, le nouveau coach du club marseillais est revenu sur le recrutement de son équipe, notamment sur l'arrivée de Chancel Mbemba. « Concernant Mbemba, je suis heureux, c'est un bon joueur et il est très motivé » a déclaré Tudor.

« Il y aura de nouveaux joueurs »