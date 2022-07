Foot - Mercato - OM

Transferts : L'OM annonce des renforts pour son mercato, ça va bouger

Publié le 17 juillet 2022 à 9h00 par Bernard Colas

L’OM ne s’est pas rassuré ce samedi à l’occasion de son deuxième match amical. Sèchement battu par Norwich (3-0), le club phocéen a affiché un visage inquiétant bien qu’Igor Tudor a minimisé ce résultat. Pour autant, l’effectif n’est pas au complet et les décideurs de l’Olympique de Marseille en ont bien conscience.

Alors que le début de saison approche, l’OM est loin d‘être au complet. Pour l’heure, trois recrues sont venues renforcer les rangs phocéens, à savoir Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba, mais Pablo Longoria veut faire mieux alors que d’importants départs sont à signaler à Marseille, à l’instar de William Saliba et Boubacar Kamara. La rencontre amicale disputée ce samedi face à Norwich n’a d’ailleurs rien de rassurant avec une défaite cuisante face au pensionnaire de Championship (3-0), mais Igor Tudor n’a pas voulu céder à la panique : « Il n’y a aucune raison de s’inquiéter. Nous venons juste de commencer, nous travaillons très dur. Je suis ce genre de coach qui aime travailler énormément pendant la pré-saison, pour obtenir des résultats au cours de l’année. » L’entraîneur de l’OM s’est également prononcé sur la suite du mercato.

« Il y aura de nouveaux joueurs »

« Il y a une direction pour répondre à ça, mais il y aura de nouveaux joueurs , a confié le technicien croate, heureux de pouvoir compter sur Chancel Mbemba, dont l’arrivée a été officialisée vendredi. Concernant Mbemba, je suis heureux, c'est un bon joueur et il est très motivé. » Igor Tudor ne s’en cache pas, il attend encore du mouvement sur le mercato, une sortie allant dans le sens de celle de Jacques Cardoze avant la rencontre.

« C'est un mercato qui peut bouger à tout moment »

Directeur de la communication de l’OM, Jacques Cardoze a tenu à rassurer les supporters du club avant la rencontre au sujet du mercato. « Pablo Longoria l'a dit, c'est un mercato qui peut bouger à tout moment. On peut s'attendre à ce que cela puisse parfois se débloquer d'une journée à l'autre. C'est un marché d'opportunité. Dès l'instant où on aura la possibilité de faire un joueur qui rentre dans les schémas fixés, par rapport aux manques, à ce qu'ils souhaitent faire et aux volontés d'Igor Tudor, ils le feront et ils iront vite. Il faut être patient », a-t-il confié au micro de BFM Marseille.

Jusqu’à 8 recrues attendues cet été à l’OM