Transferts : Dybala, Cavani… Ils sont encore libres sur le mercato

Publié le 17 juillet 2022 à 4h00 par Thibault Morlain

Le 30 juin dernier, plusieurs joueurs ont vu leur contrat se terminer avec leur club. Depuis, certains ont trouvé un point de chute comme Paul Pogba, Angel Di Maria ou encore Ousmane Dembélé. En revanche, d’autres sont toujours à la recherche d’un nouveau défi alors que la saison recommencera d’ici quelques semaines. Voilà quelques joueurs qui sont toujours libres sur le marché des transferts.

Paulo Dybala

Comment ne pas parler de Paulo Dybala pour évoquer les joueurs qui n’ont toujours pas retrouvé de club. Après avoir quitté en pleurs la Juventus, la Joya voit son nom être envoyé un peu partout à l’occasion de ce mercato. Il a même été question d’une arrivée du côté de l’OM où Igor Tudor aimerait bien l’avoir sous ses ordres. Un rêve toutefois impossible pour les Phocéens et de son côté, Dybala pourrait lui plutôt poursuivre sa carrière encore du côté de la Serie A. L’Inter Milan serait sa destination prioritaire, mais à côté de cela, José Mourinho ferait le forcing pour l’attirer à l’AS Rome, tandis que Naples serait aussi intéressé.

Dries Mertens

Naples qui ne compte d’ailleurs actuellement plus Dries Mertens dans ses rangs. Le Belge est aujourd’hui sans club et à l’instar de Paulo Dybala, lui aussi a été annoncé à l’OM. Ses agents ont même été aperçus à Marseille. De quoi alors enflammer toute la Canebière concernant une arrivée de Mertens au Vélodrome. Mais pour le moment, l’attaquant de 35 ans n’est pas un joueur de l’OM. D’ailleurs, de nombreux démentis ont été apportés à propos de cette piste de Pablo Longoria. De plus, certains assurent que la priorité de Dries Mertens serait de rester à Naples et il serait prêt à faire de gros efforts pour cela.

Mercato - OM : Encore une ouverture pour Mertens ? https://t.co/fkksPsnwPx pic.twitter.com/i9nhKzQS2A — le10sport (@le10sport) July 16, 2022

Jason Denayer

En Ligue 1, l’OL n’a pas souhaité conserver Jason Denayer. Les derniers mois ont été compliqués pour le Belge sur les bords du Rhône et le voilà maintenant à la recherche d’un nouveau défi. Où va-t-il rebondir à 27 ans ? Si Denayer a un temps été annoncé du côté de Rennes, selon les derniers échos, c’est plutôt du côté de la Turquie qu’il faudrait regarder pour le défenseur central, alors qu’un intérêt de Monza, promu en Serie A, a aussi été évoqué.

Serge Aurier

Lui aussi est passé par la Ligue 1. Ancien de Toulouse et du PSG, Serge Aurier se cherche un nouveau club suite à la fin de son aventure avec le Villarreal d’Unai Emery. A 29 ans, le latéral droit ivoirien est donc sur le marché des transferts, libre de s’engager avec le club de son choix. Mais quelles sont aujourd’hui les options d’Aurier pour son avenir ? Galatasaray serait aujourd’hui le mieux placé, mais Fulham, l’Atlético de Madrid et un club italien seraient aussi sur les rangs.

Dan-Axel Zagadou

A 23 ans, Dan-Axel Zagadou vient de quitter le Borussia Dortmund. Le défenseur central formé au PSG n’a également toujours pas retrouvé de club, mais il ne manquerait toutefois pas d’options pour rebondir. Ces dernières semaines, il a notamment été question d’un intérêt de l’OM, mais surtout de l’OGC Nice, où son ancien entraîneur au BVB, Lucien Favre, aimerait le retrouver. A suivre pour Zagadou.

Luis Suarez

A 35 ans, Luis Suarez se cherche lui un dernier défi à relever dans sa carrière. Suite à la fin de son contrat avec l’Atlético de Madrid, l’Uruguayen est envoyé un peu partout, aux quatre coins du monde. En effet, l’avenir de Suarez fait énormément parler. Et selon les différentes rumeurs, El Pistolero aurait des pistes en MLS, mais aussi en Italie, où Monza, promu en Serie A, serait très intéressé.

Isco

Entre le Real Madrid et Isco, l’histoire s’est donc terminée le 30 juin dernier. Après 9 saisons passées chez les Merengue, le milieu offensif espagnol n’a donc pas été conservé par la Casa Blanca. Désormais, Isco cherche à rebondir et il pourrait le faire en Liga. En effet, après Malaga et le Real Madrid, il pourrait connaitre un nouveau club ibérique puisque tout indique qu’il devrait s’engager avec le FC Séville.

Edinson Cavani

Edinson Cavani a lui quitté Manchester United à la fin de la saison. L’Uruguayen ne va donc pas continuer avec les Red Devils et à 35 ans, le Matador se cherche un nouveau club. Passé par Palerme et Naples, l’Uruguayen pourrait bien faire son retour en Serie A. Alors que le nom de Cavani a été évoqué à Nice, c’est surtout du côté de Monza qu’il est envoyé lors de ce mercato estival. Affaire à suivre…

Marcelo

A l’instar d’Isco, Marcelo n’a lui aussi pas été conservé par le Real Madrid. Véritable légende du club merengue, le latéral gauche brésilien n’entend pas mettre un terme à sa carrière malgré ses 34 ans. Reste maintenant à trouver le club où rebondir. Et Marcelo aurait quelques pistes pour poursuivre sa carrière en Europe. Selon les dernières rumeurs, cela discuterait notamment avec Monza, qui veut visiblement attirer de grands noms durant cette intersaison.