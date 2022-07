Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tout proche de boucler trois nouveaux transferts ?

Publié le 18 juillet 2022 à 8h45 par Thomas Bourseau

Perçu par le comité de direction de l’OM comme étant le successeur parfait de Steve Mandanda, Ruben Blanco verrait le président Pablo Longoria s’activer en coulisse pour le recruter. Néanmoins, son arrivée serait conditionnée à la trouvaille de son remplaçant au Celta Vigo, ce qui ne serait pas chose faite alors que Longoria aurait fixé une deadline de trois nouvelles recrues, au mieux, d’ici dimanche.

Il y a 10 jours de cela, Steve Mandanda a fait le choix de quitter l’OM bien que son contrat courrait jusqu’en juin 2024. Mécontent de sa situation où il officiait en tant que doublure de Pau Lopez, le champion du monde tricolore s’en est allé du côté du Stade Rennais où il jouera un rôle clé dans les objectifs sportifs du club breton. Mais qui pour le remplacer à l’OM ? Après deux matchs de préparation, et pour respecter la volonté affichée par le président Pablo Longoria en conférence de presse de présentation d’Igor Tudor qui affirmait qu’une nouvelle concurrence entre gardiens aura lieu, il faudrait donc un second portier à l’OM.

Transferts - OM : Luis Campos et le Barça vont aider Longoria sur le mercato https://t.co/CYPg3mDMrE pic.twitter.com/hFgcD8RDAA — le10sport (@le10sport) July 18, 2022

Ruben Blanco à l’OM, si…

Dans ses colonnes de dimanche, L’Equipe confiait que le profil de Ruben Blanco plairait particulièrement au président Pablo Longoria et à l’ensemble de la direction de l’OM. Cependant, pour que le Celta Vigo prenne la décision de se séparer de leur gardien, trouver son successeur en amont serait une condition non négociable. D’après SPORT, la doublure de Marc-André Ter Stegen au FC Barcelone, à savoir Neto, serait une véritable possibilité.

Longoria veut boucler 2 à 3 renforts avant dimanche, dont Ruben Blanco