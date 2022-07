Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert à 70M€ bientôt bouclé par Luis Campos ?

Publié le 18 juillet 2022 à 8h30 par Axel Cornic

Il est selon nos informations la grande priorité du Paris Saint-Germain en défense. Pourtant, on ne peut pas vraiment dire que Milan Skriniar soit proche d’un transfert ! Le PSG se heurte en effet à une Inter inflexible, qui réclamerait pas moins de 70M€ pour laisser filer son défenseur central, dont le contrat se termine dans moins d’un an.

Viendra ? Ne viendra pas ? Voilà plusieurs semaines déjà que noius vous avons annoncé sur le10sport.com l’intention de Luis Campos d’attirer Milan Skriniar au PSG, mais les choses ne semblent pas vraiment avancer. La presse italienne assure que l’Inter n’aurait plus vraiment de nouvelles de la part des Parisiens, qui se seraient arrêtés pour le moment à une offre de 65M€, bonus compris. Trop peu, puisque les dirigeants nerazzurri souhaiteraient tirer au moins 70M€ hors bonus du transfert de Skriniar, qui de son côté ne semble pas vraiment pressé de partir.

Mercato - PSG : Ça se dégage pour le transfert de Presnel Kimpembe https://t.co/lXcK2963Uk pic.twitter.com/1HfGl30tBB — le10sport (@le10sport) July 17, 2022

Skriniar n’est pas du tout pressé de quitter l’Inter

Ce dimanche, La Gazzetta dello Sport nous explique en effet que Milan Skriniar est attaché aux couleurs de l’Inter et serait plus que satisfait de sa vie à Milan. Il l’aurait d’ailleurs expliqué à ses propres dirigeants lors des premières discussions suivant l’intérêt du PSG, assurant ne pas du tout être contre une éventuelle nouvelle saison au club, même si pour cela il faudra obligatoirement penser à une prolongation.

Mais l’offre du PSG le fait hésiter

Pour le quotidien, le cœur pourrait toutefois céder à l’appel de l’argent. La Gazzetta rappelle en effet que le Paris Saint-Germain aurait offert près de 7,7M€ net par an à l’international slovaque, soit plus du double que ce qu’il gagne actuellement à l’Inter ! Forcément, Milan Skriniar ne serait pas du tout insensible à cela et semble d’ailleurs persuadé que le moment est venu pour lui de rejoindre un top club européen, alors qu’il aura 28 ans en février prochain.

Les ventes de Kimpembe et de Diallo vont tout changer